Salda gölü hakkında bilgiler...
NASA, Salda Gölü'nün özelliklerinin Mars'taki Jezero Krateri ile aynı olduğunu açıkladı. Paylaşımda "Jezero'ya gidemezsiniz, ama Türkiye'yi ziyaret edebilirsiniz" denildi. Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü, ülkemizde koruma altına alınan doğal güzelliklerimizden... Türkiye'nin en derin gölü olma özelliğini taşıyan Salda Gölü'ne 2018'de 500 bin ziyaretçi geldi. Peki, Salda Gölü nerededir, nasıl gidilir? Salda gölü hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.
Giriş Tarihi: 04.09.2019
15:01
Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
10:58
Salda Gölü Millet Bahçesi Projesi nedir?
Salda Gölü'nü daha kullanışlı hale getirmek, yoğun ziyaretçi baskısının alan üzerinde oluşturduğu tahribatı azaltmak ve ziyarete gelen vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi Projesi'nin ihalesi gerçekleştirildi. Bu proje ile günübirlik kullanımdaki kirlilik önlenerek ve doğal doku korunarak 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü, gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılabilecek.
"Salda Gölü'nü layıkıyla koruyacağız"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi
Emine Erdoğan da Salda Gölü'nde, göl ve göl çevresinin korunmasına yönelik yapılacak projeleri yerinde inceledi. Salda Gölü'nde bir pelikanı suya bırakarak incelemelerde bulundu. Emine Erdoğan, herkesin Salda Gölü'ne gelmesini tavsiye ederek konunun kamuoyuna ilk etapta yanlış aktarıldığını söyledi. Erdoğan, "Bu durumu Bakan'a bildirdim ve kendisi de davet etti. Eski halinden bu hale gelişi çok güzel bir girişim." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, Bakanlığın bölgeyi korumak üzere geliştirdiği projenin, araç girişinin yasaklanması, plastik ve kimyasal kullanımının kontrol altına alınması, sigara izmariti atılmaması, beton yapılaşmaya asla izin verilmemesi gibi bir dizi hassasiyet içerdiğini aktararak, "Vatandaşlarımızın da işbirliği ile inşallah Salda Gölü'nü layıkıyla koruyacağız." dedi.
Salda Gölü özelikleri nedir?
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan
Salda Gölü, son dönemde turistlerin ilgisini fazlasıyla çekmiş durumda. Salda, yer yer 184 metreye ulaşan derinliğiyle Türkiye'nin en derin gölü olma özelliğini taşıyor. Suyu ise az tuzlu ve yüksek alkali özellikte. Gölden herhangi bir akarsu çıkışı bulunmuyor. Bu da Salda'yı kapalı havza gölü yapıyor.
Göl, barındırdığı endemik türler ile aynı zamanda uluslararası bir öneme de sahip. Önemli kuş, doğa ve bitki alanı. Salda Gölü'nün yaklaşık 2 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor. Göl ve kıyı şeridi 1. Derece Doğal Sit alanı durumunda. Yani bilimsel ve arkeolojik çalışmalar hariç, kesinlikle dokunulmaması gereken bir yer kuyruğunun 2 türü, yalnızca Salda'nın güney kıyılarında yetişiyor.
Kapladığı Alan : 57 km2
Derinlik: 185 metre (ölçülebilen) Ortalama Yükseklik: 1.193 metre
Mars'ın yüzey özelliklerine sahip dünyadaki iki yerden biri olan Salda Gölü, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden. Burdur'un Yeşilova ilçe merkezine yaklaşık 4 km mesafede bulunan göl, 44 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. Yeşilova ilçesi, Doğanbaba ve Kayadibi köyleriyle çevrili olan Salda Gölü, 184 metreye varan derinliğiyle
Türkiye'nin en derin gölleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin en temiz gölü özelliğini taşıyan Salda Gölü, Burdur-Denizli-Antalya şehirlerinin tam ortasında konumlanıyor. Burdur'un Yeşilova İlçesine bağlı Salda Gölü, Burdur merkeze yaklaşık 76 km., Isparta merkeze 107 km., Denizli merkeze 100 km. mesafede konumlanıyor.
Göller Bölgesi içinde yer alan göl, stromatolik kayaçlar adı verilen kireçtaşına benzer bir yapıdan oluşuyor. Mars'ın yüzeyinde de görülen bu kayaçlar gölün yapısında magnezyum üretmesini sağlıyor. Bu yüzden gölün dibi de kıyıları da beyaz bir renge sahip.
Tektonik bir krater gölü olan Salda Gölü'nün suyu ve kumunun yapısında soda, kil ve magnezyum bulunduğu için bunlar bazı cilt hastalıklarına iyi geliyor. Yaz aylarında suların çekilmesiyle gölün ortasından görülmeye değer 7 beyaz ada ortaya çıkıyor.