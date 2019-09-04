Salda gölü hakkında bilgiler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Salda Gölü'nde, göl ve göl çevresinin korunmasına yönelik yapılacak projeleri yerinde inceledi. Salda Gölü'nde bir pelikanı suya bırakarak incelemelerde bulundu. Emine Erdoğan, herkesin Salda Gölü'ne gelmesini tavsiye ederek konunun kamuoyuna ilk etapta yanlış aktarıldığını söyledi. Erdoğan, "Bu durumu Bakan'a bildirdim ve kendisi de davet etti. Eski halinden bu hale gelişi çok güzel bir girişim." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Bakanlığın bölgeyi korumak üzere geliştirdiği projenin, araç girişinin yasaklanması, plastik ve kimyasal kullanımının kontrol altına alınması, sigara izmariti atılmaması, beton yapılaşmaya asla izin verilmemesi gibi bir dizi hassasiyet içerdiğini aktararak, "Vatandaşlarımızın da işbirliği ile inşallah Salda Gölü'nü layıkıyla koruyacağız." dedi.