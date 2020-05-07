Sağlıklı kemikler için gerekli olan vitaminler
Kemikler vücudumuzun en önemli organlarından biridir. Genellikle ileri yaşta ortaya çıkan kemik erimesinin önlenmesi ve kemiklerin güçlendirilmesi için kalsiyum, magnezyum, potasyum, Vitamin D, bakımından zengin besinler tüketilmesi gereklidir. Peki, kemik sağlığı için nasıl beslenmeli? Kemik erimesini önlemek için nasıl beslenmeliyiz? İşte sağlıklı kemikler için gerekli olan vitamin ve besinler...
Giriş Tarihi: 07.05.2020
09:39
Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
08:04
Vitaminler vücuttaki birçok faaliyetin başlayıp devam etmesinde görev almaktadır. İnsan sağlığının korunması için önemli olan vitaminler her birinin vücuttaki görevi, günlük alınması gereken miktar, besin kaynakları ve yetersizliklerinde oluşan durumlar farklıdır.
Vitaminler şu 2 grupta incelenir:
Yağda eriyen vitaminler (A,D,E,K)
Suda eriyen vitaminler (C ve B grubu)
HER ZAMAN EK VİTAMİNE İHTİYAÇ VAR MI?
Sağlıklı kişilerin beslenmelerine ek olarak vitamin almalarına ihtiyaç yoktur. Ancak kişinin vitamin eksikliği varsa isteğine bağlı olarak değil doktor kontrolünde
ek vitaminleri alması gerekmektedir. Çünkü bilinçsizce tüketilen vitaminler karaciğer bozukluğuna yol açabilmektedir.
A vitamini, yağda çözülebilen ve bağışıklık sistemini destekleyen güçlü bir antioksidandır. Genlerin korunmasına ve hatasız kopyalanmasına yardımcı olan A vitamini hem bitkisel hem de hayvansal gıdalardan sağlanabilir. A vitamini aynı zamanda kemik gelişimine ve büyümesine katkısı oldukça fazladır.
A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
A vitamini karaciğerde depolandığı için yetersiz alındığında önce karaciğerdeki depolar azalıyor, ardından kanda miktarı düşüyor. A vitaminin eksikliğinde sıklıkla görme ile ilgili problemler ortaya çıkıyor. Gece körlüğü, gözün parlaklığını yitirerek aşırı kuruması, gözyaşının yetersiz salgılanması bu sorunlardan bazıları.
A Vitamini karaciğerde depolanır ve retinol veya karoten alımı düştüğünde vücut kullanmaya başlar.
Bu yüzden A vitamini eksikliği hemen hissedilmeyebilir.
A VİTAMİNİ KAYNAKLARI NELERDİR?
Eğer yağın sindirimi için pankreastan salgılanan pankreatik enzimler ve safra asidinde herhangi bir problem yoksa diyetle alınan A vitamininin emilim oranı yüzde 80-90'ı buluyor.
Bununla birlikte çinko ve E vitamini eksikliği A vitamini metabolizmasını bozabiliyor çünkü bu iki besin A vitaminin emilim, taşınma ve hareketlerinde önemli bir rol oynuyor.