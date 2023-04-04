Ramazan menüsü I 13. gün

Ramazan'ın 13. gün menüsüyle sizinleyiz. Ramazan'ın birleştirici atmosferi insanları aynı sofralarda buluşturmaya devam ediyor. Sevgi ve kardeşliğin mevsimi bu mübarek ayın ortalarına yaklaştığımız günlerde bir değişiklik olsun istedik ve soydaşlarımız olan Tatarların lezzetlerinden oluşan bir menü hazırladık. İşte bugünün iftar menüsü...