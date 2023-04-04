Ramazan menüsü I 13. gün

Kuru Biberli Tatar Yoğurtlaması Yapımı
◾ Kuru biberleri yıkayıp sap kısmını ayırın.
◾ Biberleri birkaç parçaya bölün.
◾ Tencereye koyduğunuz biberlerin üzerini geçecek kadar su koyun ve tuzunu atın.
◾ Yumuşayınca biberleri süzün.
◾ Başka bir tencereye 3 yemek kaşığı sıvıyağ ekleyin.
◾ Sıvıyağ ısınınca haşladığınız biberleri ekleyin ve biberleri 5 dk kavurun.
◾ Kavrulan biberleri tabağa alın.
◾ Sonrasında tencerede kalan yağın içine 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekleyin ve ocağın altını hemen kapatın.
◾ Biberler soğurken bir kasede süzme yoğurdun içine ezilmiş iki diş sarımsak ekleyin.
◾ 1 çay kaşığı da tuz ekleyin.
◾ Karışımı suyla biraz yumuşatın.
◾ Yoğurdu biberlerin üzerine gezdirin ve son olarak yoğurdun üstüne kırmızı biberli sosu dökün.
◾ Kuru biberli Tatar yoğurtlamanız servise hazır…
Afiyet olsun...