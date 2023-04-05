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Ramazan menüsü I 14. gün

Ramazan'ın 14. gün menüsü ile sizinleyiz. Mübarek Ramazan ayının ortasına gelmiş bulunmaktayız. Sizler ile "Bugün ne pişirsem? sorusuna alternatif bir cevap olarak hazırladığımız menüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Ramazan'ın bereketi sofralarımızda gizli. Onu ortaya çıkarmak da iftar sofralarımıza misafir ettiklerimizle mümkün. İşte bugünün iftar menüsü...

Giriş Tarihi: 05.04.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 13:20
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◼ Paylaşmanın mevsimi olan Ramazan, bizlere iyiliği öğütler. Bu ay müminler, ellerinden geldiğince yoksullara yardım eder, sıla-i rahim yapar, aralarında selamı yaygınlaştırır, iftar sofralarında sevgi ve muhabbet ortamı kurar.


"Mallarınızı Allah yolunda harcayın ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Bir de iyilik edin ve yaptığınızı güzel yapın. Doğrusu Allah iyilik eden ve işini güzel yapanları sever."

(Bakara Suresi, 195. Ayet)

Bakara Suresi, 195. Ayet Tefsiri:

Konumuz olan ayetlerin içeriği dikkate alındığında, "Allah yolunda harcama yapmak", öncelikle savaş masraflarını karşılamayı, ülkenin savunulması için gerekli olan maddî fedakârlıklarda bulunmayı ifade eder.

Tefsirin devamı için tıklayınız.

Peki, bugünkü menümüzde neler var?

- Tarhana Çorbası
- İçli Köfte
- Semizotu Salatası
- Kayısı Hoşafı

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TARHANA ÇORBASI

Malzemeler

▪ 3 yemek kaşığı zeytinyağı

▪ 1 çorba kaşığı domates salçası

▪ 1 diş sarımsak

▪ Yarım su bardağı toz tarhana

▪ 6 su bardağı soğuk su

▪ 1 çorba kaşığı kuru nane

▪ Tuz

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Tarhana Çorbası yapımı

◾ Ocaktaki tencere içinde zeytinyağında salça ve sarımsağı kavuralım.

◾ Biraz kavrulunca toz tarhanayı ekleyip 1-2 dakika daha kavuralım.

◾ Üzerine 6 su bardağı soğuk suyu ekleyip, kaynatalım.

◾ Çorba kaynayınca 1 çorba kaşığı kuru naneyi ekleyip, bir iki taşım kaynatalım.

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İÇLİ KÖFTE

Malzemeler

▪ 1 su bardağı yağsız kıyma

▪ 2 su bardağı ince bulgur

▪ 1 adet yumurta

▪ 2 çay kaşığı tuz

▪ 1 çorba kaşığı salça

İçine:

▪ 1 su bardağı kıyma

▪ 1 adet orta boy soğan

▪ 2 çay kaşığı tuz

▪ 1 çay kaşığı karabiber

▪ 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

▪ 1/3 demet maydanoz

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İçli Köfte Yapımı

◾ Öncelikle içli köftenin dış malzemesini iyice yoğurun.

◾ Arada elinizi ıslatarak çiğ köfte gibi yoğurun.

◾ İçi için, kıymayı kendi yağıyla kavurun.

◾ İnce doğranmış soğan ekleyip kavurmaya devam edin.

◾ En son tuz, karabiber, ceviz ve maydanoz ekleyip pişirin.

◾ Köfteden yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp, parmağınızla ortasını açın ve kenarlarını inceltin.

◾ İçine 1 çorba kaşığı harçtan koyup, kapatın.

◾ Arada elinizi suyla ıslatmayı ihmal etmeyin.

◾ Daha sonra köfteleri kızgın sıvı yağda kızartın ya da tuz konulmuş suda haşlayın.

Afiyet olsun...

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