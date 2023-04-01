Ramazan menüsü I 11. gün

Kadınbudu Köfte Yapımı
◾ Pirinci küçük bir tencerede yumuşayıp lapa haline gelene kadar haşlayın.
◾ Kıymayı ikiye ayırın.
◾ Tereyağını bir tavaya alıp kıymanın yarısını ekleyin ve suyunu çekene dek kavurun.
◾ Üzerine rendelenmiş soğan ekleyip pişene dek kavurun ve ocaktan alın.
◾ Büyük bir kapta haşlanmış pirinç çiğ kıyma, kavrulmuş kıyma, yumurta ve baharatları yoğurun.
◾ 2-3 saat buzdolabında dinlendirin.
◾ Harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve oval şekil verin.
◾ Un ve çırpılmış yumurtayı ayrı kaplara alın.
◾ Kızartma tavasına 1 parmak yüksekliğinde yağ koyun.
◾ Şekil verdiğiniz köfteleri önce una ardından yumurtaya ve tekrar una batırıp bekletmeden kızartın.
Afiyet olsun...