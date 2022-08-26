Nobel Edebiyat Ödülü alan kaleci

Mahalle maçlarında orta sahanın beyniyken, topla sürekli temas eden ayakkabıları dayanamaz ve yırtılır. Yenisini alacak parası da yoktur. Oyunun kaderini değiştiren en gerideki yalnız ama önemli mevkiye çekilir. Usta yazar, kendisine gelen şutlar, ortalar hakkında yalnız futbol için değil hayatın kendisi için de geçerli olan şu muazzam saptamayı yapmıştır: "Top hiç bir zaman beklediğin yerden gelmiyor!"