Ne Haber; Türkiye’nin doğasıyla cezbeden şelalelerinde!
Merhaba sevgili Fikriyat okurları, yaz neşesi nihayet Ne Haber'e de geldi! Türkiye'nin doğasıyla cezbeden 3 şelalesine; Artvin - Mençuna; Bingöl - Pargasur ve Tunceli - Kakber Şelalesi'ne doğru ufak bir yolculuğa çıktık. Gelin bu eşsiz doğa güzelliklerinin cezbeden görüntüleriyle birazcık da olsa ferahlayalım.
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Giriş Tarihi: 29.06.2021
12:56
Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
17:08
Artvin - Mençuna Şelalesi
📌92 metre yükseklikten dökülüyor. 📌Doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilk tercihleri arasında. 📌Tarihi köprüleri ve gür bitki örtüsüyle dikkat çekiyor.
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Artvin'in Arhavi ilçesinde önemli turizm destinasyonlarından biri olan Mençuna Şelalesi, ihtişamlı görüntüsü ve çevresindeki zengin bitki örtüsüyle turistleri ağırlıyor.
📍İlçe merkezine 28 kilometre uzaktaki Kamilet Vadisi'nde 92 metre yükseklikten dökülen Mençuna Şelalesi, doğal yapısı ve manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilk tercihleri arasında yer alıyor.
Artvin - Mençuna Şelalesi
📍 Mençuna Şelalesi,
dereler üzerindeki kesme taşlardan yapılmış tarihi köprüleri ve yağmur ormanlarındaki gibi zengin ve gür bitki örtüsüyle kaplı doğal güzellikleri bir arada barındıran Kamilet Vadisi'nin en dikkati çeken yerleri arasında bulunuyor.
📍 Her yıl binlerce turisti ağırlayan şelaleye, sık ağaçlarla çevrili 1 kilometre uzunluğundaki yaklaşık 10 dakikalık yürüyüş yolundan ulaşılıyor.
📍Bölgede, Arhavi Kaymakamlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının yürüttüğü
Mençuna Şelalesi Yürüyüş Yolu Projesi kısa süre önce tamamlandı.
📍İlçelerden Yusufeli'ndeki Ciro, Borçka'daki Maral, Hopa'daki Güneşli ve Balıklı şelalelerine oranla ulaşımın daha kolay olduğu Mençuna, bu özelliğiyle bölgede çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.
Bingöl - Pargasur Şelalesi
📌Yaklaşık 30 metreden dökülüyor. 📌Mayıs ve haziran ayında kar sularının etkisiyle canlanıyor. 📌Soğuk sularıyla serinlemenin keyfini yaşatıyor.
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Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki Pargasur Şelalesi, doğal güzelliğiyle eşsiz manzaralar sunuyor.
📍 Bingöl'e 70, ilçe merkezine 17 kilometre mesafedeki şelale, doğa tutkunlarının yanı sıra
fotoğraf meraklılarını cezbediyor ve özellikle hafta sonu misafirlerini ağırlıyor.
Bingöl - Pargasur Şelalesi
📍 Kalkanlı köyü sınırlarında bulunan Pargasur Şelalesi,
kayalık alanın ortasından yaklaşık 30 metreden dökülüyor.
📍 Her yıl özellikle mayıs ve haziran ayında
kar sularının etkisiyle canlanan şelale, doğal güzelliği ve su sesiyle huzur veriyor.
📍 Eşsiz doğal güzellikleri barındıran şelale,
ziyaretçilere soğuk sularıyla serinlemenin keyfini yaşatıyor.
Tunceli - Kakber Şelalesi
📌Yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülüyor. 📌El değmemiş doğasıyla her mevsim ilgi görüyor. 📌Çok sayıda doğa, fotoğraf, kamp ve trekking tutkununu ağırlıyor.
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, meşe ormanlarıyla kaplı bir vadide yaklaşık 20 metre yükseklikten akan Kakber Şelalesi, doğaseverleri cezbediyor.
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Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Kepır Yaylası, Katır Gölleri ve Mercan Vadisi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, el değmemiş doğasıyla her mevsim ilgi görüyor.
Tunceli - Kakber Şelalesi
📍 Kışın bembeyaz, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde ise
yemyeşil görünüme bürünen ilçe, özellikle mayıs-eylül döneminde çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğa, fotoğraf, kamp ve trekking tutkununu ağırlıyor.
📍 Tatil için doğal, tarih ve kültürel güzellikleriyle cezbeden ilçeyi tercih eden ziyaretçiler, Munzur Çayı kıyısında çadır kurarak kamp yapıyor ya da 3 bin rakımlı Munzur ve Mercan dağlarına
tırmanarak yaylaları ve buzul göllerini geziyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı Editör: Özge Özkul ozge.ozkul@fikriyat.com.tr Kurgu: Ahmed Helal ahmed.helal@fikriyat.com.tr