Ne Haber; Türkiye’nin doğasıyla cezbeden şelalelerinde!

📍 Mençuna Şelalesi, dereler üzerindeki kesme taşlardan yapılmış tarihi köprüleri ve yağmur ormanlarındaki gibi zengin ve gür bitki örtüsüyle kaplı doğal güzellikleri bir arada barındıran Kamilet Vadisi'nin en dikkati çeken yerleri arasında bulunuyor.

📍 Her yıl binlerce turisti ağırlayan şelaleye, sık ağaçlarla çevrili 1 kilometre uzunluğundaki yaklaşık 10 dakikalık yürüyüş yolundan ulaşılıyor.

📍Bölgede, Arhavi Kaymakamlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının yürüttüğü Mençuna Şelalesi Yürüyüş Yolu Projesi kısa süre önce tamamlandı.

📍İlçelerden Yusufeli'ndeki Ciro, Borçka'daki Maral, Hopa'daki Güneşli ve Balıklı şelalelerine oranla ulaşımın daha kolay olduğu Mençuna, bu özelliğiyle bölgede çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.