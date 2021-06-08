'Ne haber' İzmir, Tunceli, Adana ve Kars'ta

📍 Piknik ve kamp yapmak için de uygun olan Gölcük, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olan Birgi'ye 20, Salihli yönünde de Lidya Krallığı'nın merkezi Sart'a 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

📍 Çevresi çam ormanlarıyla kaplı yaylanın tam ortasında yer alan göl, Trabzon Uzungöl'e benzerliğiyle dikkat çekerken, fotoğrafçılardan da yoğun ilgi görüyor.