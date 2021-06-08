'Ne haber' İzmir, Tunceli, Adana ve Kars'ta
Merhaba sevgili Fikriyat okurları, Ne Haber'in bu bölümünde; "Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Gölcük Gölü'ne; Tunceli'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Mercan Dağları'na; Adana'da açılan 2 katlı ters eve ve "Medeniyetler Beşiği" olarak adlandırılan Ani Ören Yeri'ne doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Yurdumuzdan derlediğimiz haberleri sizlere aktarmaya çalıştığımız formatımızda en beğendiğiniz haberi yoruma yazabilir, görüş ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 08.06.2021
15:52
Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
17:13
İZMİR: Gölcük Gölü ziyaretçilerini bekliyor
Gölcük; çevre il ve ilçelerde yaşayan insanların yaz mevsiminde serinlemek için ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.
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sıcak havalarda serinlemek isteyenlerin uğrak yeri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Cumhurbaşkanı kararı ile İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan, ilan edilen Gölcük Gölü ve çevresi, doğal güzellikleriyle cezbediyor. "kesin korunacak hassas alan"
📍Bozdağ'ın zirvesinde yaklaşık 75 hektar büyüklüğündeki Gölcük Gölü'nden adını alan
, yaz aylarında sıcaktan bunalanlara serinlemek için iyi bir seçenek sunuyor. Gölcük Yaylası
📍 Piknik ve kamp yapmak için de uygun olan
, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olan Gölcük 20, Salihli yönünde de Lidya Krallığı'nın merkezi Birgi'ye 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Sart'a
📍 Çevresi çam ormanlarıyla kaplı yaylanın tam ortasında yer alan göl,
Trabzon Uzungöl'e benzerliğiyle dikkat çekerken, fotoğrafçılardan da yoğun ilgi görüyor.
📍 Yaklaşık 1100 rakımda tektonik hareketlerle oluşan
ziyaretçilere sakin ve huzurlu bir ortam sunuyor. Gölcük Gölü'nün çevresindeki yemyeşil bitki örtüsü
📍 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2 Haziran'da ilan edilen bölge, aynı zamanda Karamanoğulları Beyliği döneminde at yetiştiriciliğinin merkezi olarak da biliniyor. "kesin korunacak hassas alan"
TUNCELİ: Mercan Dağları'nın "mavi boncukları"
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Tunceli'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan yer alan ve "Katır Gölleri" olarak bilinen 9 göl, masmavi görünümleriyle eşsiz güzellikler sunuyor. Ovacık ilçesindeki Mercan Dağları'nda
📍Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu, 1500 rakımlı Ovacık, eşsiz doğası ve bakir güzellikleriyle yılın her döneminde
yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğrak yeri oluyor.
📍El değmemiş Munzur Vadisi Milli Parkı, Mercan Buzul Gölleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Munzur Gözeleri ve Kepır Yaylası'nın bulunduğu ilçe, kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görüntüsüyle dikkati çekiyor.
📍Dört mevsim zengin florası, endemik türleri, tarihi mekanları ve yaban hayatıyla ziyaretçilerini cezbeden ilçedeki, yaklaşık 3 bin rakımlı
Mercan Dağları'nda yer alan Katır Gölleri de karların erimesiyle ayrı güzelliğe büründü.
📍Yaz aylarında çevresinde yetişen yemyeşil çayırlar, rengarenk çiçekler ve masmavi manzarasıyla göz kamaştıran irili ufaklı 9 göl, bugünlerde
gözde mekanları arasında bulunuyor. kamp, fotoğraf ve trekking tutkunlarının
📍Hafta içi günübirlik gezilerle rotalarını göllere çeviren ziyaretçiler, ilçe merkezinden araçlarıyla yola çıkarak Mercan Dağları eteğindeki Şahverdi köyüne ulaşıyor.
📍Köyden göllere doğru yürüyüşe başlayanlar, sarp dağların arasındaki patikada yaklaşık 3 saatlik zorlu yolculuk gerçekleştirdikten sonra 9 farklı noktadaki Katır Gölleri'ne varıyor.