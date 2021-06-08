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'Ne haber' İzmir, Tunceli, Adana ve Kars'ta

Merhaba sevgili Fikriyat okurları, Ne Haber'in bu bölümünde; "Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Gölcük Gölü'ne; Tunceli'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Mercan Dağları'na; Adana'da açılan 2 katlı ters eve ve "Medeniyetler Beşiği" olarak adlandırılan Ani Ören Yeri'ne doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Yurdumuzdan derlediğimiz haberleri sizlere aktarmaya çalıştığımız formatımızda en beğendiğiniz haberi yoruma yazabilir, görüş ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.06.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 17:13
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İZMİR: Gölcük Gölü ziyaretçilerini bekliyor
İZMİR: Gölcük Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Gölcük; çevre il ve ilçelerde yaşayan insanların yaz mevsiminde serinlemek için ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

📍 İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan, sıcak havalarda serinlemek isteyenlerin uğrak yeri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Cumhurbaşkanı kararı ile "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Gölcük Gölü ve çevresi, doğal güzellikleriyle cezbediyor.

📍Bozdağ'ın zirvesinde yaklaşık 75 hektar büyüklüğündeki Gölcük Gölü'nden adını alan Gölcük Yaylası, yaz aylarında sıcaktan bunalanlara serinlemek için iyi bir seçenek sunuyor.

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📍 Piknik ve kamp yapmak için de uygun olan Gölcük, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olan Birgi'ye 20, Salihli yönünde de Lidya Krallığı'nın merkezi Sart'a 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

📍 Çevresi çam ormanlarıyla kaplı yaylanın tam ortasında yer alan göl, Trabzon Uzungöl'e benzerliğiyle dikkat çekerken, fotoğrafçılardan da yoğun ilgi görüyor.

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📍 Yaklaşık 1100 rakımda tektonik hareketlerle oluşan Gölcük Gölü'nün çevresindeki yemyeşil bitki örtüsü ziyaretçilere sakin ve huzurlu bir ortam sunuyor.

📍 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen bölge, aynı zamanda Karamanoğulları Beyliği döneminde at yetiştiriciliğinin merkezi olarak da biliniyor.

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TUNCELİ: Mercan Dağları'nın "mavi boncukları"
TUNCELİ: Mercan Dağları'nın mavi boncukları

📍Tunceli'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Ovacık ilçesindeki Mercan Dağları'nda yer alan ve "Katır Gölleri" olarak bilinen 9 göl, masmavi görünümleriyle eşsiz güzellikler sunuyor.

📍Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu, 1500 rakımlı Ovacık, eşsiz doğası ve bakir güzellikleriyle yılın her döneminde yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğrak yeri oluyor.

📍El değmemiş Munzur Vadisi Milli Parkı, Mercan Buzul Gölleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Munzur Gözeleri ve Kepır Yaylası'nın bulunduğu ilçe, kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görüntüsüyle dikkati çekiyor.

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📍Dört mevsim zengin florası, endemik türleri, tarihi mekanları ve yaban hayatıyla ziyaretçilerini cezbeden ilçedeki, yaklaşık 3 bin rakımlı Mercan Dağları'nda yer alan Katır Gölleri de karların erimesiyle ayrı güzelliğe büründü.

📍Yaz aylarında çevresinde yetişen yemyeşil çayırlar, rengarenk çiçekler ve masmavi manzarasıyla göz kamaştıran irili ufaklı 9 göl, bugünlerde kamp, fotoğraf ve trekking tutkunlarının gözde mekanları arasında bulunuyor.

📍Hafta içi günübirlik gezilerle rotalarını göllere çeviren ziyaretçiler, ilçe merkezinden araçlarıyla yola çıkarak Mercan Dağları eteğindeki Şahverdi köyüne ulaşıyor.

📍Köyden göllere doğru yürüyüşe başlayanlar, sarp dağların arasındaki patikada yaklaşık 3 saatlik zorlu yolculuk gerçekleştirdikten sonra 9 farklı noktadaki Katır Gölleri'ne varıyor.

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