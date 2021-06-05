Arama

Menu

'Ne haber' Erzincan, Balıkesir, Kayseri ve Düzce'de

Merhaba sevgili Fikriyat okurları, Ne Haber'in bu bölümünde; Erzincan'ın 132 yılda yapılan, dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen Taş Yolu'na, Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda flamingoların oluşturduğu görsel şölene, Sındırgı'nın vazgeçilmez lezzeti 'otlu sini'ye ve Düzce'de macera tutkunlarının rafting eğlencesine doğru bir gezintiye çıkıyoruz. Yurdumuzdan derlediğimiz haberleri sizlere aktarmaya çalıştığımız formatımızda en beğendiğiniz haberi yoruma yazabilir, görüş ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 05.06.2021 17:42 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 18:05
  • 1
  • 11
ERZİNCAN: Dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen Taş Yolu
ERZİNCAN: Dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen Taş Yolu

İlk haberimiz, Instagram hesabımızdan sorumuzu cevaplayan çok kıymetli takipçimizin isteği üzerine, Erzincan'dan geliyor. 😊

📍 Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, yöre sakinlerinin zorlu mücadelesi ve devlet desteğiyle 132 yılda yapılan, "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen Taş Yolu, çok sayıda tünel, viraj, keskin uçurumları ve doğal güzellikleriyle her mevsim adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

📍Kemaliye ilçesini Sivas'ın Divriği ilçesi üzerinden İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'te inşasına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon'un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan ve adeta iğneyle kuyu kazan yöre halkı tarafından 132 yıllık çalışma sonucu 2002'de tamamlandı.

  • 2
  • 11

📍 Önceleri dar olduğu için sadece yürüyerek geçilebilen Taş Yolu, zamanla araç geçişi için genişletilerek Kemaliye'yi Divriği'ye ve buradan da İç Anadolu'ya bağladı.

📍 Alternatif yolların açılmasıyla şimdilerde turizm amaçlı kullanılan Taş Yolu, doğal güzelliği ve zorlu parkuruyla yurt içinden ve dışından çok sayıda turistin uğrak yeri oldu.

  • 3
  • 11

📍 Dünyanın sayılı kanyonları arasında kabul edilen Karanlık Kanyon boyunca devam eden 10 kilometre uzunluğundaki yol, içinde barındırdığı irili ufaklı 45 tünel, çok sayıda keskin viraj ve uçurumlarıyla her mevsim macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.

📌 Kemaliye'de, yürüyüş ya da araçla zorlu yolculuk yaparak macera yaşamak isteyenleri ağırlayan Taş Yolu'nun yanı sıra Karanlık Kanyon'da da "Base Jamp" ve "Wingsuit" atlayışları gerçekleştirilebiliyor.

  • 4
  • 11

📍 Taş Yolu başlangıçta Kemaliye'den ulaşımı kolaylaştırmak adına yapılmasına rağmen şimdilerde turizm amaçlı ve adrenalin yolu olarak kullanılıyor.

📍 Yolun yanından geçtiği Karanlık Kanyon'un yüksekliği yer yer 800 metreyi buluyor. Taş Yolu günümüzde dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alıyor.

📍 Taş Yolu, özellikle off-roadcular, motosiklet ve bisiklet grupları ile Kemaliye'ye gelen tur şirketlerinin misafirlerine yürüyüş parkuru olarak gösterdiği alan haline geldi.

📸 İHA

  • 5
  • 11
KAYSERİ: Flamingolar Hürmetçi Sazlığı'na renk kattı
KAYSERİ: Flamingolar Hürmetçi Sazlığı'na renk kattı

🌸 Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda flamingolar görsel şölen sundu.

🌸 Yoğun insan nüfusuyla endüstri bölgesi ve şehir hayatıyla iç içe olmasına rağmen Hürmetçi Sazlığı'nı tercih eden flamingolar, renkli görüntüler oluşturdu.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN