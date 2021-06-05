'Ne haber' Erzincan, Balıkesir, Kayseri ve Düzce'de
'Ne haber' Erzincan, Balıkesir, Kayseri ve Düzce'de
Merhaba sevgili Fikriyat okurları, Ne Haber'in bu bölümünde; Erzincan'ın 132 yılda yapılan, dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen Taş Yolu'na, Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda flamingoların oluşturduğu görsel şölene, Sındırgı'nın vazgeçilmez lezzeti 'otlu sini'ye ve Düzce'de macera tutkunlarının rafting eğlencesine doğru bir gezintiye çıkıyoruz. Yurdumuzdan derlediğimiz haberleri sizlere aktarmaya çalıştığımız formatımızda en beğendiğiniz haberi yoruma yazabilir, görüş ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 05.06.2021
17:42
Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
18:05
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ERZİNCAN: Dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen Taş Yolu
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KAYSERİ: Flamingolar Hürmetçi Sazlığı'na renk kattı