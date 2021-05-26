"Ne haber?" bugün İzmir, Konya, Ankara ve Van'da!

Karapınar-Ereğli kara yolunun 7. kilometresindeki, kuş bakışı görünümü dolayısıyla "dünyanın nazar boncuğu" olarak adlandırılan Meke Gölü, volkanik patlama sonucu 5 milyon yıl önce meydana gelen kraterin zamanla suyla dolmasıyla oluştu.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin kamp yaptığı ve büyüleyici manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan gölde, geçmişte 12 metre derinliğinde su bulunuyordu.