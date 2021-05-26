"Ne haber?" bugün İzmir, Konya, Ankara ve Van'da!
Merhabalar sevgili Fikriyat okurları, bugünkü "Ne Haber?" bölümümüzde
İzmir'in Dikili ilçesindeki Adalar bölgesine; Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve son yıllarda kuruma noktasına gelen Meke Gölü'ne; Dünya'da sadece Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen Sevgi Çiçeği'ne ve Van Gölü'nün eşsiz manzarasına sahip Urartu Kalesi'ne doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Anadolu'dan derlediğimiz haberleri sizlere aktarmaya çalıştığımız formatımızda en beğendiğiniz haberi yoruma yazabilir, görüş ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.05.2021
16:39
Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
16:44
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN: ADALAR BÖLGESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla
"kesin korunacak hassas alan" ilan edilen İzmir'in Dikili ilçesindeki Garip Adası'nın tamamıyla Kalem Adası'nın bir bölümünü kapsayan bölge, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. 👏
21 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen bölge, eşsiz bir güzelliğe sahip…
Bembeyaz kumları, turkuaz renkli, sakin ve berrak denizi, maviyle yeşilin buluştuğu irili ufaklı koyları ile bölge,
"Ege'nin Maldivleri" olarak da anılıyor.
İzmir'e yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan ilçedeki turizmciler alınan kararla bölgenin yabancı turistler için de cazibe merkezi olacağını düşünüyor.
"DÜNYANIN NAZAR BONCUĞU" MEKE GÖLÜ
Meke Gölü, son yıllarda küresel ısınma, bölgede sulu tarımın yaygınlaşması ve yer altı su seviyesinin azalmasıyla kuruma noktasına geldi!
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve son yıllarda kuruma noktasına gelen Meke Gölü'nün yeniden hayat bulması için çalışma başlatıldı. gölü besleyen yer altı suyuna günde Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nden 👏 yaklaşık 7 bin metreküp su taşınacak.
Karapınar-Ereğli kara yolunun 7. kilometresindeki, kuş bakışı görünümü dolayısıyla
"dünyanın nazar boncuğu" olarak adlandırılan Meke Gölü, volkanik patlama sonucu 5 milyon yıl önce meydana gelen kraterin zamanla suyla dolmasıyla oluştu.
Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin kamp yaptığı ve büyüleyici manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan gölde, geçmişte 12 metre derinliğinde su bulunuyordu.
Son yıllarda ise Meke Gölü, küresel ısınma, bölgede sulu tarımın yaygınlaşması ve yer altı su seviyesinin azalmasıyla kuruma noktasına geldi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde Meke Gölü'nün su potansiyelinin artırılması ve
gölün eski görüntüsüne yeniden kavuşması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.
Hayata geçirilecek projeyle Meke Gölü'nün eski cazibesine kavuşacağı belirtildi. 👏