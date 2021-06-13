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'Ne haber' Adana, Hatay, Muş ve Ordu'da

Merhaba sevgili Fikriyat okurları, Ne Haber'in bu bölümünde; Çukurova'yı sarıya boyayan ayçiçeği tarlalarına, Ordu'nun menderesleriyle dikkat çeken Perşembe Yaylası'na, dünyanın en büyük arkeoloji müzesi unvanını taşıyan Hatay Arkeoloji Müzesi'ne ve Anadolu Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen tarihi Murat Köprüsü'ne doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Yurdumuzdan derlediğimiz haberleri sizlere aktarmaya çalıştığımız formatımızda en beğendiğiniz haberi yoruma yazabilir, görüş ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.06.2021 19:47 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 20:15
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ADANA: Çukurova'yı sarıya boyayan ayçiçeği tarlaları
ADANA: Çukurova'yı sarıya boyayan ayçiçeği tarlaları

🌻 Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Çukurova'da, halk arasında "günebakan" olarak da adlandırılan ayçiçeği, mayıs-haziran aylarında yapraklarını açmasıyla sarının farklı tonları ve güzelliğiyle ilgi topluyor.

🌻 Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen ayçiçeği tarlaları, çok sayıda fotoğrafçı tarafından açık hava stüdyosu olarak kullanıyor.

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🌻 Fotoğrafseverler, "sarı gelinliği" andıran ayçiçeği tarlalarında en iyi kareyi çekebilmek için bolca vakit geçiriyor.

🌻 Bazı çiftler de düğün öncesi veya hamilelik fotoğraf çekimini, ayçiçeği tarlalarında yaptırıyor.

🌻 Ayçiçeği tarlaları, çevredeki yollardan geçen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

🌻 Vatandaşlardan kimisi "günebakanlar" arasında geziyor kimisi de özçekim yapıyor.

📸 Kaynak: AA
Foto Muhabiri: Eren Bozkurt

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HATAY: Dünyanın en büyük arkeoloji müzesi
HATAY: Dünyanın en büyük arkeoloji müzesi

📌 Dünyanın en büyük arkeoloji müzesi unvanını taşıyan Hatay Arkeoloji Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor. Birbirinden farklı eserlerle ziyaretçilerini karşılayan Hatay Arkeoloji Müzesi, gelen konuklarına tarihi yaşatıyor.

📌Çağdaş müzeciliğin bütün donanımlarına sahip olarak yapılan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Hellenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı döneminden pek çok önemli eser yer alıyor.

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📌Sergilenen mozaiklerin toplam alanı 3 bin 250 metrekareyi bulması nedeniyle, dünyanın en büyük mozaiklerinin sergilendiği müze unvanına da sahip olan Hatay Arkeoloji Müzesi detaylı işlenmiş ve benzersiz renkli taşlarla çalışılmış mozaik koleksiyonuna sahip.

📸 Kaynak: İHA

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MUŞ: 800 yıllık tarihi Murat Köprüsü
MUŞ: 800 yıllık tarihi Murat Köprüsü

📍 Muş'ta 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen tarihi Murat Köprüsü, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

📍 Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve tarihi Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan 800 yıllık Murat Köprüsü, kentin turizmine katkı sunuyor.

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