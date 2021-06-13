'Ne haber' Adana, Hatay, Muş ve Ordu'da
Merhaba sevgili Fikriyat okurları, Ne Haber'in bu bölümünde; Çukurova'yı sarıya boyayan ayçiçeği tarlalarına, Ordu'nun menderesleriyle dikkat çeken Perşembe Yaylası'na, dünyanın en büyük arkeoloji müzesi unvanını taşıyan Hatay Arkeoloji Müzesi'ne ve Anadolu Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen tarihi Murat Köprüsü'ne doğru bir yolculuğa çıkıyoruz.
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Giriş Tarihi: 13.06.2021
19:47
Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
20:15
ADANA: Çukurova'yı sarıya boyayan ayçiçeği tarlaları
🌻 Türkiye'nin verimli topraklarına sahip
, halk arasında Çukurova'da olarak da adlandırılan ayçiçeği, mayıs-haziran aylarında yapraklarını açmasıyla sarının farklı tonları ve güzelliğiyle ilgi topluyor. "günebakan"
🌻 Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen
çok sayıda fotoğrafçı tarafından açık hava stüdyosu olarak kullanıyor. ayçiçeği tarlaları,
🌻 Fotoğrafseverler,
andıran ayçiçeği tarlalarında en iyi kareyi çekebilmek için bolca vakit geçiriyor. "sarı gelinliği"
🌻 Bazı çiftler de düğün öncesi veya hamilelik fotoğraf çekimini, ayçiçeği tarlalarında yaptırıyor.
🌻 Ayçiçeği tarlaları, çevredeki yollardan geçen vatandaşların da ilgisini çekiyor.
🌻 Vatandaşlardan kimisi "günebakanlar" arasında geziyor kimisi de özçekim yapıyor.
📸 Kaynak: AA
Foto Muhabiri: Eren Bozkurt
HATAY: Dünyanın en büyük arkeoloji müzesi
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ziyaretçilerini bekliyor. Birbirinden farklı eserlerle ziyaretçilerini karşılayan Hatay Arkeoloji Müzesi, gelen konuklarına tarihi yaşatıyor. Dünyanın en büyük arkeoloji müzesi unvanını taşıyan Hatay Arkeoloji Müzesi,
📌Çağdaş müzeciliğin bütün donanımlarına sahip olarak yapılan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde,
döneminden pek çok önemli eser yer alıyor. Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Hellenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı
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nedeniyle, dünyanın en büyük mozaiklerinin sergilendiği müze unvanına da sahip olan Hatay Arkeoloji Müzesi detaylı işlenmiş ve benzersiz renkli taşlarla çalışılmış mozaik koleksiyonuna sahip. Sergilenen mozaiklerin toplam alanı 3 bin 250 metrekareyi bulması
📸 Kaynak: İHA
MUŞ: 800 yıllık tarihi Murat Köprüsü
📍 Muş'ta 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen tarihi
her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Murat Köprüsü,
📍 Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve tarihi Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan
kentin turizmine katkı sunuyor. 800 yıllık Murat Köprüsü,