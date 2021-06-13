'Ne haber' Adana, Hatay, Muş ve Ordu'da

🌻 Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Çukurova'da, halk arasında "günebakan" olarak da adlandırılan ayçiçeği, mayıs-haziran aylarında yapraklarını açmasıyla sarının farklı tonları ve güzelliğiyle ilgi topluyor.

🌻 Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen ayçiçeği tarlaları, çok sayıda fotoğrafçı tarafından açık hava stüdyosu olarak kullanıyor.