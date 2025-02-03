Maraş'ı görünce dünya ile ilişkilerimizi tekrar gözden geçirdik I 6 Şubat Depremleri

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◽ Mahmut Karasakız:

◼ Özellikle hastanelere ikinci gün sıcak çorba ulaştırdık. Hastane koridorundaki hastalar, oradaki çocuklar, tabii bir tarafları yara bere içerisinde kan revan içerisinde olanlar var, kırık çıkıkları olanlar var. Çocuklar yine oralardalar, böyle boş gözlerle bakıyorlar, yani birilerinin gelip bakmasını bekliyorlar. Tabii orada bir telaşlı bir ortam olduğu için biz daha çok buradaki insanlara nasıl sıcak yemek ulaştırabiliriz, onun telaşındayız ve özellikle oradaki sağlık çalışanları bize, ya iki gündür ağzımıza bir sıcak bir şey girmedi bir lokma girmedi, Allah razı olsun, bunu iyi düşünmüşsünüz, diye söylediler. Hatta geldiler, bize yardımcı oldular. Çünkü biz ilk gittiğimiz için çok fazla bir arkadaş grubuyla gidememiştik.

Yani herkes bir ucunun ucundan tutuyor. Nerede yapılacak bir iş var, sağ olsunlar hemen el birliği ile bu yaptığımız, götürdüğümüz sıcak çorbaları insanlara bardakları içerisinde hemen dağıtılıverdi. Oradaki aileler ilk günlerde yerde yattılar. Onu gördük gözlerimizle. İnsanlar yerde parkelerin üzerinde, sandalyelerin üzerinde daha sonra battaniyeler yavaş yavaş gelmeye başlayınca önce battaniyelerin üzerinde, daha sonra işte mekanın döşekler geldi. Sonra mekanı döşeklerin üzerinde, yatmaya başladılar. Düşünün yani böyle açık alanda yan yana konmuş yataklar, her şeyde bir aile yatıyor. Çocuklarla arkadaş olmuştuk. Onlar geliyorlar; abi bir şey lazım mı, diye. Bir şeyler yapabilir miyiz, gibisinden. Mesela bir yardım arabası gelmişse ondan bir şey yenecekse götürebilecekleri bir şey varsa hemen ucundan tutup bize yardım ediyorlar çocuklar. Biz de onlara çikolata gofret gelmişse onlardan veriyoruz. Böyle bir ilişkimiz vardı çocuklarla.

Konya'daki kurumdan gelen yardım dağıtan bir aracımız vardı. Kasasında bir demir kırığı oldu, bunun kaynak yapılması gerekiyor. Hemen yolun karşısında da bir şey var atölye var, prefabrik binalar falan yapıyor. Oraya götürdüm. Usta bunu kaynatır mısınız, dedim. Kaynattı. Ücretimiz ne, dedim. Yok, dedi. Para istemez, dedi. Benim içimde bir ukde var, bunu söylemeden yapamayacağım. Buyurun, dedim. Bu zamana kadar bu STK'lar, kurumlar, vakıflar, dernekler ne işe yarar, işleri güçleri bunların para toplamak, ne işe yararlar, diye kendi kendime düşünüyordum. Şimdiki bu manzarayı bu yaptıkları işi görünce tövbe ettim, dedi. Yani onlar hakkında sui zanda bulunmuşum ve Allah razı olsun. Bundan sonra ben de elimden geldiği kadar bu gibi kurum ve kuruluşlara yardım edeceğim, diye öyle bir anımız olmuştu.