İlber Ortaylı'dan hayat dersleri

Yakın zamanda vefat eden İlber Ortaylı önemli bir akademisyen olduğu gibi gerçekleştirdiği yayınlar ile gençler üzerinde de önemli etki sahasına sahip bir yazardı. İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır eseri, bir nehir şöyleşi olduğu gibi gençlere tavsiye eden bir kitaptır. İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır başlıklı kitabından dile getirdiği hayat derslerini araştırdık.
Yağlı yemeklerden tümden vazgeçin. Bir de muhakkak okuyun, hikâye ve romanın dinlendiren ve hafızayı açan gücünü ihmal etmeyin. En önemli şey hafızadır.
Bugünkü aklım olsa hem Doğu'yu hem Batı'yı öğreten bir üniversitede okur, sonra da İtalya ve İran'da uzunca araştırmalar yapardım.
Aydın olmak için şu üç şey muhakkak gerekir: Yabancı dil, hukuk bilgisi, mukayese becerisi.
Dil, dünyanızı rahatlıkla değiştirir; sizi farklı, belki hayal bile etmediğiniz yerlere taşıyabilir. Demek ki içinde bulunduğunuz çevreyi, öğrendiğiniz dil sayesinde yırtacaksınız. Ama unutmayın, tek bir dil öğrenmek asla yetmez. En az iki-üç dil bilmelisiniz.
Bunca yıldan, bunca tavsiyeden çıkardığım kanaat şudur: Özel hayatınızla ilgili kimseyi dinlemeyeceksiniz! Anneniz babanız dahil.