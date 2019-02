Görme engelli dostlarının bağımsız hareket aracı

Fakat gelgelelim bu sevimli rehber köpekleri öyle her yere sokmak çok da kolay olmuyordu. Ta ki, Amerikan Engelli Yasası 1992'de çıkana kadar, rehber köpekleri her yere sokabilmek için tam ve genel bir yasa bulunmuyordu. 1930'lardan itibaren ilk olarak postanelere ve restoranlara girebilen bu köpekler, şu an dini yerler hariç her yere sahibiyle girme hakkına sahip.

Ev sahipleri de öyle canları istiyor diye rehber köpeği olan kiracıları reddedemiyor. Şu an Amerika'da on sekizden fazla rehber köpek okulu, Amerika ve Kanada'da yaşayan görme engelli bireylere hizmet sağlıyor. Birçok okul, bağışlarla hizmet vermeye devam ediyor.