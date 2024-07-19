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Finans dünyasının en ikonik eserlerinden biri: Bir Borsa Spekülatörünün Anıları

Bir Borsa Spekülatörünün Anıları, finans dünyasının en ikonik eserlerinden biridir. Edwin Lefèvre tarafından 1923 yılında yazılan bu kitap, Jesse Livermore adında kurgusal bir borsa spekülatörünün hikayesini anlatır. Livermore, Wall Street'te yükselişini ve düşüşünü, yaptığı hataları ve kazandığı zaferleri, borsa piyasalarının işleyişini ve psikolojisini anlatan bu kitap, yatırımcılar için hala güncelliğini korumaktadır. Sizler için finans dünyasının tecrübeyle sabit alıntılarını derledik.

Giriş Tarihi: 19.07.2024 09:57
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Finans dünyasının en ikonik eserlerinden biri: Bir Borsa Spekülatörünün Anıları

İnsan karşılığını alamadıktan sonra haklı çıkmış ne yazar?

Bir Borsa Spekülatörünün Anıları l Edwin Lefèvre

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Finans dünyasının en ikonik eserlerinden biri: Bir Borsa Spekülatörünün Anıları

Eğer insan hiç hata yapmazsa bir ay içinde dünyayı ele geçirebilir. Ama yaptığı hatalardan ders almazsa dünyada dikili bir ağacı bile olmaz.

Bir Borsa Spekülatörünün Anıları l Edwin Lefèvre

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Finans dünyasının en ikonik eserlerinden biri: Bir Borsa Spekülatörünün Anıları

İnsan borsada para kazanmak istiyorsa, kendisini çok iyi tanımalı. Benim ne kadar aptal olabileceğimi anlamam benim için çok önemli bir adım oldu.

Bir Borsa Spekülatörünün Anıları l Edwin Lefèvre

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Finans dünyasının en ikonik eserlerinden biri: Bir Borsa Spekülatörünün Anıları

Ama unutmayın ki insan en iyi dersi parasız kaldığında alır.

Bir Borsa Spekülatörünün Anıları l Edwin Lefèvre

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İnsan borsada para kazanmak istiyorsa, kendisini çok iyi tanımalı. Benim ne kadar aptal olabileceğimi anlamam benim için çok önemli bir adım oldu.

Bir Borsa Spekülatörünün Anıları l Edwin Lefèvre

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