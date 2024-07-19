Finans dünyasının en ikonik eserlerinden biri: Bir Borsa Spekülatörünün Anıları

Bir Borsa Spekülatörünün Anıları, finans dünyasının en ikonik eserlerinden biridir. Edwin Lefèvre tarafından 1923 yılında yazılan bu kitap, Jesse Livermore adında kurgusal bir borsa spekülatörünün hikayesini anlatır. Livermore, Wall Street'te yükselişini ve düşüşünü, yaptığı hataları ve kazandığı zaferleri, borsa piyasalarının işleyişini ve psikolojisini anlatan bu kitap, yatırımcılar için hala güncelliğini korumaktadır. Sizler için finans dünyasının tecrübeyle sabit alıntılarını derledik.