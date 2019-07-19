Dünyanın en ünlü kuleleri
Dünyanın en ünlü kuleleri, sahip oldukları ünlerini üzerlerinde harcanan emeğe ve ilginç mimarilerine borçlu. Sizler için, kimine merdivenle nefes nefese kalarak çıkılan, kimineyse asansör kullanarak tüm şehri kuş bakışı izleyebileceğiniz kuleleri derledik.
Giriş Tarihi: 19.07.2019
09:10
Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
14:16
Kule ismini, inşa ettiren firma olan Gustave Eiffel'den alır. Eyfel Kulesi 1887 ile 1889 yılları arasında Gustave Eiffel'in firması tarafından, Fransız Devrimi'nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Expo 1889 Paris fuarının giriş kapısı olarak inşa edilmiştir.
* Kulenin yapımında 18.038 parça demir kullanıldı.
Aslında kulenin mimarı Gustave Eiffel değil, İsviçreli Maurice Koechlin 'in siparişi üzerine tasarlayan Stephen Sauvestre'dir. Kulenin, 7.739.401 Frank 31 Sent tutan inşaat masrafları, Gustave Eiffel'in tahminlerinin 1 milyon frank üstündedir. 1889 yılındaki açılış tarihden önceki 5 ayda 1,9 milyon kişi ziyaret edince, yıl sonuna kadar toplam masrafın 3/4'ü çıkartılmıştır.
3.000 işçi 26 ay boyunca 18.038 adet demir parçayı 2,5 milyon perçinle bir araya getirdi. Hiç ölüm vakası yaşanmamış olması, o günün şartlarında şaşırtıcı bir durumdur.
Ancak kule, onu bir utanç lekesi olarak gören Paris halkının tepkisini de çekmiştir. Bazı sanatçılar devasa bir sokak lambasına benzetirken, bir fabrika bacası gibi Paris'in görsel itibarını zedeleyeceğini ileri sürmüşlerdir. Bugün ise Eyfel Kulesi, en güzel mimari yapılarından biri olarak kabul edilir.
Parisliler onu Demir Bayan olarak adlandırırlar.
Bruges Çan Kulesi, bir Orta Çağ çan kulesidir. Şehrin en belirgin sembollerinden biri olan çan kulesi daha önce bir hazine ve belediye arşivi barındırıyordu yangınları ve diğer tehlikeleri tespit etmek için bir gözlem merkezi olarak kullanılıyordu.
* Yüzyıllar içinde sürekli çıkan yangınlara rağmen günümüze kadar gelmeyi de başardı.
13. yüzyıldan kalma çan kulesi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu tarihi şehri izleyebileceğiniz en güzel yerlerden biridir. 366 basamağı tırmanarak kulenin tepesine ulaştıktan sonra bu anı ölümsüzleştirmek isteyenler ise fotoğraf makinelerini yanına almayı unutmamalı.
Dünyanın en eski kulelerinden Galata Kulesi'nin kesin yapılış tarihi bilinmese de, kulenin 507'de İmparator Justinianos'un veya 528'de Anastasios'un
"fener kulesi" olarak yaptırıldığı tahmin ediliyor.
Bizanslıların Büyük Kule diye andığı Galata, 1204'deki 4'üncü Haçlı Seferi'nde tahrip edilince 1348'de yığma taşlar kullanılarak tekrar yapıldı.
* İstanbul'un fethi ile Osmanlı'nın eline geçtikten sonra 1509 depreminde büyük hasar gören kule, devrin ünlü mimarı Hayrettin tarafından onarıldı.