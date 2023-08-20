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Dünyanın en farklı meyvesi

Asya'da meyvelerin kralı olarak anılan durian, sert kabuklu tropikal bir meyvedir. Kokusu sebebiyle dünyada "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da bilinen durian aynı zamanda yoğun bir C vitaminin deposudur. Sizin için dünyanın en bilinen ve aynı zamanda merak edilen meyvesi durian meyvesini araştırdık.

Giriş Tarihi: 20.08.2023 17:23 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023 17:24
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İNANILMAZ KOKU

🔹 Durian meyvesini bu denli şöhrete ulaştıran şey kokusudur. Meyve, kötü kokusu sayesinde tüm dünyada geniş bir şöhrete sahiptir.

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BÜYÜK DURİAN

🔹 Durian meyvesi Endonezya'da hem kabul görmüş hem de en sevilen meyvedir. Öyle ki başkent Cakarta'nın lakabı Büyük Durian'dır.

🔹 Endonezyalılar başkentlerinin dahi lakabını bu meyveden esinlenerek dile getirirler. Bu toplumsal gerçek durian meyvesinin değerini göstermesi açısından çok önemlidir.

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BİLİMİN ÖNÜNDE

🔹 Endonezya bölgesinde çok sevilen bir meyve olan durian, bilim adamlarının da gözdesi durumunda. Yapılan laboratuvar çalışmaları sonucunda durian meyvesinin pürüzsüz hali de üretildi.

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HALA BELİRSİZ

🔹 Bilim insanları durian meyvesini pek çok teste tabi tutmalarına rağmen henüz insan sağlığına faydalı mı yoksa zararlı mı olduğu konusunda belirsiz kalmışlardır.

🔹 Zira meyve, emsallerinden kat be kat C vitaminin bünyesinde barındırır. Bu sebepten dolayı biraz fazla tüketilmesi ciddi sağlık problemlerine sebep olabilmektedir.

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GASTRONOMİ

🔹 Durian, bölgede tek olarak tüketilmesinin yanında bazı yemeklerin de vazgeçilmezidir. Özellikle Endonezya'da meyve, hamur işi ve et yemeklerinde kullanılıyor.

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