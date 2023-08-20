Dünyanın en farklı meyvesi

BÜYÜK DURİAN

🔹 Durian meyvesi Endonezya'da hem kabul görmüş hem de en sevilen meyvedir. Öyle ki başkent Cakarta'nın lakabı Büyük Durian'dır.

🔹 Endonezyalılar başkentlerinin dahi lakabını bu meyveden esinlenerek dile getirirler. Bu toplumsal gerçek durian meyvesinin değerini göstermesi açısından çok önemlidir.