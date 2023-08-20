Dünyanın en farklı meyvesi
Asya'da meyvelerin kralı olarak anılan durian, sert kabuklu tropikal bir meyvedir. Kokusu sebebiyle dünyada "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da bilinen durian aynı zamanda yoğun bir C vitaminin deposudur. Sizin için dünyanın en bilinen ve aynı zamanda merak edilen meyvesi durian meyvesini araştırdık.
Giriş Tarihi: 20.08.2023
17:23
Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
17:24
İNANILMAZ KOKU
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Durian meyvesini bu denli şöhrete ulaştıran şey kokusudur. Meyve, kötü kokusu sayesinde tüm dünyada geniş bir şöhrete sahiptir.
BÜYÜK DURİAN
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Durian meyvesi Endonezya'da hem kabul görmüş hem de en sevilen meyvedir. Öyle ki başkent Cakarta'nın lakabı Büyük Durian'dır.
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Endonezyalılar başkentlerinin dahi lakabını bu meyveden esinlenerek dile getirirler. Bu toplumsal gerçek durian meyvesinin değerini göstermesi açısından çok önemlidir.
BİLİMİN ÖNÜNDE
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Endonezya bölgesinde çok sevilen bir meyve olan durian, bilim adamlarının da gözdesi durumunda. Yapılan laboratuvar çalışmaları sonucunda durian meyvesinin pürüzsüz hali de üretildi.
HALA BELİRSİZ
🔹 Bilim insanları
durian meyvesini pek çok teste tabi tutmalarına rağmen henüz insan sağlığına faydalı mı yoksa zararlı mı olduğu konusunda belirsiz kalmışlardır.
🔹 Zira
meyve, emsallerinden kat be kat C vitaminin bünyesinde barındırır. Bu sebepten dolayı biraz fazla tüketilmesi ciddi sağlık problemlerine sebep olabilmektedir.
GASTRONOMİ
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Durian, bölgede tek olarak tüketilmesinin yanında bazı yemeklerin de vazgeçilmezidir. Özellikle Endonezya'da meyve, hamur işi ve et yemeklerinde kullanılıyor.