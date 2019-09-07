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Doktorun İbn-i Sina olsaydı reçeten ne olurdu?

İslam medeniyetinin önemli simalarından birisi olan İbn-i Sina, hem filozof hem tabip olarak İslam dünyasındaki etkisinin yanı sıra asırlarca Avrupa tıbbını da etkiledi. Modern tıbbın kurallarını belirleyen İbn-i Sina, 276 esere imza attı ve birçok eseri, yüzyıllar sonra dahi birincil kaynak olarak okutuldu. Batılı kaynakların "Hakim-i Tıb" diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın, El-Kanun fi't-Tıb kitabında yer alan bilgilere göre, çeşitli rahatsızlıkların reçetelerini derledik.

Giriş Tarihi: 07.09.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 15:33
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ANNE SÜTÜNÜN ARTMASI İÇİN NE YAPILMALI?
ANNE SÜTÜNÜN ARTMASI İÇİN NE YAPILMALI?

Sabah ve akşam hafif spor yapsın sonra da ılık duş alınmalı.
Bal-çörek otu karışımı yenilmeli.
Göğüs kısmına hint sümbülü yağı sürülmeli.
Öfke, keder, tasa ve bağırmaktan uzak durulmalı.
Kaya balığı, bir senelik olan koyun ve keçi etleri, semiz tavuk, bıldırcın etinin suyundan yapılmış çorba içilmeli.

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ASTIM HASTALARI İÇİN
ASTIM HASTALARI İÇİN

Safranı yemeklerine katılmalı.
Serçe, keklik, dürrac ve horoz eti haşlaması ve çorbalarını tüketilmeli.
Pişmiş kuru zufa otu yenmeli.
Ada soğanı sıyrığı, geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal ile birlikte yedirilerek içirilmeli.

*Dürrac: Sülüngiller familyasından bir kuş türü.

*Geven: Geven, baklagiller familyasından yetiştiği bölgelere göre farklılaşan 2000 kadar türü bulunan otsu ve küçük çalıların ortak adı.

*Zufa otu: Çördük otu olarak da bilinmektedir. Ot en çok sindirim sistemi sorunları için iyi gelir.

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İDRAR KAÇIRMA SIKINTISI OLANLAR NE YAPMALI?
İDRAR KAÇIRMA SIKINTISI OLANLAR NE YAPMALI?

İnciri zeytin yağına bulayıp yenilmeli.
Uzun topalağı ve günlüğü eşit ölçüde alıp öğütsün ve aç karnına bir miskal kadar ağzına alınmalı.
Andız otu, hastalığın en iyi ilacıdır.

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KARACİĞER RAHATSIZLIKLARI İÇİN
KARACİĞER RAHATSIZLIKLARI İÇİN

Aç karnına, banyodan hemen sonra, cimadan sonra, spordan ve yorulduktan hemen sonra soğuk su içmek tamamen karaciğerin zararınadır.
Safran, demirhindi, turp tüketilmeli.
Kuru yemişlerden kestane, kuru üzüm, fındık, antep fıstığı tüketilmeli.

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İSHAL İÇİN NE YAPILMALI?
İSHAL İÇİN NE YAPILMALI?

Karın bölgesine arpa unu ve zeytin merhemiyle sarılmalı.
Arpa suyu içilmeli.
Sumak tüketilmeli.

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