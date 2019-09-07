Doktorun İbn-i Sina olsaydı reçeten ne olurdu?

İslam medeniyetinin önemli simalarından birisi olan İbn-i Sina, hem filozof hem tabip olarak İslam dünyasındaki etkisinin yanı sıra asırlarca Avrupa tıbbını da etkiledi. Modern tıbbın kurallarını belirleyen İbn-i Sina, 276 esere imza attı ve birçok eseri, yüzyıllar sonra dahi birincil kaynak olarak okutuldu. Batılı kaynakların "Hakim-i Tıb" diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın, El-Kanun fi't-Tıb kitabında yer alan bilgilere göre, çeşitli rahatsızlıkların reçetelerini derledik.