Cemre Çarşısı'yla alışveriş, kapılarını iyiliğe açıyor

🔸 Yazar Mehmet Dinç, iyilik denilince akıllara Gazze'nin geldiğini, yüzlerin güleceği günlerin yaklaştığını ve yaşanan bu insanlık utancı günlerin sona ereceğini dile getirdi:

"Gazze ile alakalı yüreğimiz paramparça. Çünkü insanlığın tanıklık ettiği tarihteki en büyük vahşet ve dehşetle karşı karşıyayız. Bu duruma karşı en büyük vazifemiz; Gazze'yi zihnimizden, kalbimizden çıkarmamak ve dilimizden eksik etmemektir. Kendimizi çaresiz ya da aciz hissetmeyeceğiz. Çünkü kötüler her halükârda kaybedecekler. Bugün ne kadar güçlü ve galip gibi görünseler de insanlık vicdanı bu zulmün ilelebet sürmesine müsaade etmeyecek. Buna %100 inanıyoruz, buna iman ediyoruz. Bu noktada bize düşen, Gazze'yi unutmamaktır. Gazze'deki kardeşlerimizi unutmamak, dualarımızdan eksik etmemek ve dünyada iyiliği artırmak, çoğaltmak; kötülerin gücünü azaltmak ve etkisiz hale getirmek için elimizden geleni yapmaktır. Unutmayalım: Hiçbir şey yapamıyor değiliz. Mutlaka bir şey yapabiliriz. Belki yaptığımız şey küçük, etkisiz gibi görünebilir ama dünyanın herhangi bir yerinde yapılan bir iyilik, mutlaka dünyanın her yerine tesir edecek bir güce sahiptir. Bu yüzden burada küçücük bir iyilik yapıyor olsak bile, bu Gazze için bir faydadır. Birbirimize gülümsemek, iltifat etmek, birbirimizi güçlendirmek bile bir iyiliktir ve küçümsenmemelidir. Özellikle Türkiye'de yapılan her iyiliğin çarpan etkisi çok büyüktür. Burada yaptığımız her iyilik, herkese ve Gazze'deki kardeşlerimize de yarayacaktır. İnşallah yakın zamanda Gazzeli kardeşlerimizin feraha kavuştuğu, yüzlerinin güldüğü ve bu insanlık utancı günlerin sona erdiği zamanları hep birlikte göreceğiz."

🔸 Ardından psikolog-yazar Mehmet Dinç, iyilik ittifakının kurulmasının ne kadar hayati bir önem taşıdığını vurguladı:

"İyilik ittifakı kurmak zorundayız. Herkesin elinden ne geliyorsa; ister bireysel ister kurumsal, iyilikle ilgili yapılabilecek ne varsa birlikte yapmak zorundayız. Ne kadar birleşirsek, o kadar güçlü olacağız. Güçlerimizi ve imkânlarımızı birleştirdikçe etkimiz de yaygınlığımız da artacaktır. Çok güzel bir söz var: 'Hızlı yürümek istiyorsan tek yürü; uzun ve zorlu bir yoldaysan beraber yürü.' İyilik yolunda birçok engel var zaten. Eskilerin dediği gibi: 'Hayır işin manisi çok olur.' Bu dönem de iyiliğin önünde çok mani var. Yolumuz uzun ve zorlu. Bu nedenle birlikte hareket etmek, imkan ve güçlerimizi birleştirerek ortak bir yolda yürümek zorundayız."