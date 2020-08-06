Bunya virüs nedir? Bunyavirüs belirtileri nelerdir?
Bunyavirüs, tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınından sonra yeni bir korkunun oluşmasına sebep oldu. Şimdiye kadar 60 vakanın tespit edildiği virüsün 7 kişinin ise hayatını kaybetmesine neden olduğu bildirilirken salgının kene ısırıkları ile yayıldığı düşünülüyor. Ülkede yeni salgının patlak verdiği haberleri ise kısa sürede tedirginliğe yol açtı. Peki bunyavirüs nedir? Bunya virüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Bunya virüs tedavisi var mı?
Giriş Tarihi: 06.08.2020
15:30
Bunyavirüs, tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınından sonra yeni bir korkunun oluşmasına sebep oldu. Şimdiye kadar 60 vakanın tespit edildiği virüsün 7 kişinin ise hayatını kaybetmesine neden olduğu bildirilirken salgının kene ısırıkları ile yayıldığı düşünülüyor. Ülkede yeni salgının patlak verdiği haberleri ise kısa sürede tedirginliğe yol açtı. Peki bunyavirüs nedir? Bunya virüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Bunya virüs tedavisi var mı?
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Bunyavirales; negatif algılamaları ve tek sarmallı RNA virüslerinin bir sırası olarak geçiyor.
❎Ellioviricetes sınıfındaki tek düzen olan bunya virüsler bunyaviridae virüs ailesinden geliyor.
❎İnsanlarda hastalığa neden olabilen
bunyavirüsler arasında hantavirüs ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi rezervuarı gibi türleri bulunuyor.
❎Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadeleye devam ederken ve ikinci dalga endişeleri hissedilmeye başlarken Çin'den gelen yeni Çin virüsü haberi tedirginliğe neden oldu.
❎Yeni bir pandemiye neden olup olmayacağı merak edilen bunyavirüs Tayvan'da ilk defa 2010 senesinde keşfedildi.
Bunya virüs nasıl ortaya çıktı?
❎2017 yılında ICTV , Bunyaviridae ailesini, bir virüs ailesinden bir virüs düzenine taksonomik bir değişim olan
Bunyavirales olarak yeniden sınıflandırdı.
❎Organ, bu kararları
2016 yılında Budapeşte'de toplanarak verdi.
❎Daha önce Bunyaviridae familyasındaki
(Hantavirüs, Nairovirüs, Orthobunyavirüs, Phlebovirüs, Tospovirüs) beş jeneratın hepsi artık bazıları birleştirilen yeni viral ailelerdir.
Bunya virüs nasıl bulaşır?
❎Bunyavirüslerin çoğunluğu vektöreldir.
❎Hantavirüsler ve Arenavirüsler hariç , Bunyavirales düzenindeki tüm virüsler eklembacaklılar (sivrisinek, kene veya sandfly) tarafından bulaşır.
❎Hantavirüsler geyik faresi dışkısı ile temas yoluyla bulaşır .
❎Enfeksiyon insidansı vektör aktivitesi ile yakından ilişkilidir, örneğin sivrisinek kaynaklı virüsler yaz aylarında daha yaygındır.
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Bunyavirüsler genomları segmentlere ayırırlar, bu da onları hızlı rekombinasyon ve salgın riskini arttırabilir. Trombositopeni sendromu ile şiddetli ateşe neden olan bunyavirüs, hem genom segmentlerinin yeniden sınıflandırılması hem de intrajenik homolog rekombinasyon ile rekombinasyona uğrayabilir.
❎Bunyaviridae sivrisinekler, midges, sinekler ve keneler de dahil olmak üzere hemafagöz eklembacaklılarla bulaşır.
❎Viral kuluçka süresi yaklaşık 48 saattir. Semptomatik enfeksiyon tipik olarak ateş yaklaşık üç gün süren spesifik olmayan grip benzeri semptomlara neden olur .
❎Çünkü onların arasında spesifik olmayan semptomlar, Bunyavirüs enfeksiyonları sıklıkla diğer hastalıklarla karıştırılır. Örneğin, Bwamba ateşi sıtma ile karıştırılır.