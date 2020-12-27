Bazı Meseleler - Huzurlu bir hayat için neler yapmalıyız?

🗨 Ben dinimiz, kültürümüz, yaşam tarzımızla ilgili değerlerimiz açısından anlatmaya çalışacağım. Âcizane kanaatim her insanın doğuştan huzurlu olacak şekilde hazırlandığını düşünüyorum. Yani biz dünyaya gelirken, huzurlu olmaya elverişli bir yapıda geliyoruz. Elbette farklı farklı karakterlerimiz var.

🗨 Mesela kimimiz içe dönük dünyaya geliyoruz kimimiz daha şen şakrak, dışa dönük, sosyal ve girişimci olabiliyoruz. Ama bu karakter farklarının hepsinin, iç dünyasında kendi yapısına uygun bir huzuru başarabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum.

Sonradan ne oluyorsa, çok küçük yaşlarda kaygı yüklenmeye; insanlar ne der diye 6-7 yaşlarından itibaren düşünmeye başlıyoruz.

Peki, bununla nasıl baş edeceğiz, yaratılıştaki saf halimize, huzur dolu halimize nasıl dönebiliriz?

🗨 Bana sorarsanız, vahyin rehberliğinin, Efendimizin (sav) hayat tarzının ve bütün peygamber kıssalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hz. Yakub'un (as) yerinde olsak ne yapardık? Hz. Yusuf'un yerinde olsak ne yapardık? Yani her birini teker teker düşündüğünüzde çok müthiş örnekler var.

🗨 Dolayısıyla bize çocukluğumuzdan kalıtsal olarak yüklenmiş olan bazı kaygıları veya toplumun bizden beklentilerini karşılayamayışımızdan doğan bazı panik hallerini, kendimizle barışmak yoluyla, belki bir miktar destek alarak giderebiliriz. Kendimizi tanımak ve bütün özelliklerimizle barışmak ve daha huzurlu bir kişiye doğru evirilebilmek için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.

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