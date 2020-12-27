Bazı Meseleler - Huzurlu bir hayat için neler yapmalıyız?
Yaşadığımız hayat, içinde bulunduğumuz süreç, karşılaştığımız zorluklar özümüzü tanımamız yolunda bize birer mesajdır aslında. Bu durumların üstesinden ya sağlıklı bir şekilde geleceğiz ya da her şeyi kendi elimizle mahvedeceğiz. Kendi elimizle diyoruz çünkü olumsuzlukların hayatımıza ne şekilde etki edeceği, bizim onlara bakış açımızda gizlidir. Yaşadıklarımızın bir imtihan olduğunu bilip kalbimizi, yönümüzü Allah'a çevirebilirsek bizden huzurlusu olmayacaktır. Bu tabi ki yazmak ya da konuşmak kadar kolay değildir elbet. Biraz çaba, gayret ve idrak bizi muvaffak kılacaktır. İdraka giden yolda biraz da olsa yardımcı olabilmesi açısında Bazı Meseleler'in ilk canlı yayınına Fikriyat yazarı Fatma Bayram'ı konuk ettik. Samimi sohbeti eşliğinde "huzur" kavramını konuştuk.
Giriş Tarihi: 27.12.2020
18:23
Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
19:27
FATMA BAYRAM’A GÖRE “HUZUR” NEDİR?
🗨
Geniş bir kavram. Bu nedenle ben daha çok bireysel açıdan bakmak istedim. Endişeli ve üzgün yani gelecek kaygısı taşımayan , geçmişe dair büyük üzüntüleri bugüne aktarmayan, korkularından ve paniklerinden mümkün olduğu kadar arınmış olma hali olarak tanımlamak mümkün.
🗨 Yani içinde
kaygı, yoğun bir hüzün, panik ve korku hali olmama; suda balık gibi olma hali… Her şey dört dörtlük olmayabilir fakat iç dünyanızın böyle olması huzur demek, bana göre.
Canlı yayını izlemek için tıklayın
HUZURLU OLABİLMENİN İDRAKİNE NASIL VARABİLİRİZ?
🗨
Ben dinimiz, kültürümüz, yaşam tarzımızla ilgili değerlerimiz açısından anlatmaya çalışacağım. Âcizane kanaatim her insanın doğuştan huzurlu olacak şekilde hazırlandığını düşünüyorum. Yani biz dünyaya gelirken, huzurlu olmaya elverişli bir yapıda geliyoruz. Elbette farklı farklı karakterlerimiz var.
🗨 Mesela kimimiz içe dönük dünyaya geliyoruz kimimiz daha şen şakrak, dışa dönük, sosyal ve girişimci olabiliyoruz. Ama bu karakter farklarının hepsinin, iç dünyasında kendi yapısına uygun bir huzuru başarabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum.
Sonradan ne oluyorsa, çok küçük yaşlarda kaygı yüklenmeye; insanlar ne der diye 6-7 yaşlarından itibaren düşünmeye başlıyoruz.
Peki, bununla nasıl baş edeceğiz, yaratılıştaki saf halimize, huzur dolu halimize nasıl dönebiliriz?
🗨 Bana sorarsanız,
vahyin rehberliğinin, Efendimizin (sav) hayat tarzının ve bütün peygamber kıssalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hz. Yakub'un (as) yerinde olsak ne yapardık? Hz. Yusuf'un yerinde olsak ne yapardık? Yani her birini teker teker düşündüğünüzde çok müthiş örnekler var.
🗨 Dolayısıyla bize çocukluğumuzdan kalıtsal olarak yüklenmiş olan bazı kaygıları veya
toplumun bizden beklentilerini karşılayamayışımızdan doğan bazı panik hallerini, kendimizle barışmak yoluyla, belki bir miktar destek alarak giderebiliriz. Kendimizi tanımak ve bütün özelliklerimizle barışmak ve daha huzurlu bir kişiye doğru evirilebilmek için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Fatma Bayram'ın kitaplarını incelemek ve satın almak için tıklayın
🗨
Efendimizin (sav) bir duası beni müthiş etkilemiştir, bu konuda. Bir siyer kitabında okuduğuma göre Efendimiz (sav) Hayber'in Fethi'ne giderken yol boyunca bir dua okumuş, çok okumuş. Diyor ki orada; "Allah'ım gelecek için kaygılanmaktan, geçmiş için üzülmekten sana sığınırım…"
🗨
Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, insanların kahrına uğramaktan, borca batmaktan sana sığınırım, diye uzunca bir dua ama ilk cümlesi bu.
🗨
Yani anlıyoruz ki O'nda da bu duygular var. Geçmişten beri yaşadıklarını düşünün. Ben hanımlara da söylüyorum, biz üzgün olmayı çok seviyoruz. Diyorum ki Efendimizin (sav) yerine koyun kendinizi. 6 tane çocuğunu kendisi defnetti.
🗨 Dolayısıyla üzüntü ve kaygıdan kurtulmak için gelecek hakkında biraz
mütevekkil; geçmiş hakkında da olanda hayır vardır düşüncesi önemli. Geleceği Allah'a havale etmek, geçmişi de olanda hayır vardır diye düşünmek bizi biraz daha huzurlu kılabilir diye düşünüyorum. Ama çok kolay bir şey değil. İç dünyamızdaki büyük fırtınaları aşmak için bazen profesyonel yardım gerekebilir.
Fatma Bayram'ın Fikriyat'ta kaleme aldığı yazıları okumak için tıklayın
KENDİ ÖZÜMÜZÜ NASIL TANIYABİLİRİZ?
🗨
Kendimizi tanımakla özümüzü tanımak aynı şey değil. Kendimizi tanımak deseydik, şu andaki halimizi bilmek, karakterimizi, alışkanlıklarımızı, zihniyetimizi tanımak diyebilirdik ama özümüzü tanımak, çok daha derin bakmayı gerektiriyor. Çünkü her insan özeldir. Her insan tek nüshadır. Bir daha tekrar etmeyecek, bugüne kadar gelmedi ve bundan sonra da gelmeyecek.
🗨 Kur'an-ı Kerim bunu çok detaylı şekilde anlatır. Hadisler çok detaylı bir şekilde anlatır:
İnsan acelecidir, sabırsızdır, nankördür ama Allah ona çok ikram etmiştir . " Biz âdemoğlunu çok şerefli bir konuma getirdik" diyor. Ama buna rağmen o Rabbini inkâr eder, acelecidir, bu dünyada hemen ulaşmak ister hedeflerine. Öbür dünyayı düşünemez. Bunlar insanoğlunun genel karakteristik özellikleri…
🗨 Ama bu insanoğlunun içinde bir de
ben varım; biz dünyaya gelirken bir öz ile geldik. Bu sadece bize has. Bunu nasıl tanıyacağız?
🗨 Eğer biz bir prospektüsle doğsaydık, bu çok kolay olurdu. Ama öyle bir prospektüsle doğmadık. Niçin yaratıldığımızı bulmanın
huzurla da çok ilgisi var. Çünkü eğer yaratıldığımız şeye uygun bir hayat sürmüyorsak; hep bir uyumsuzluk, gerginlik, arayış, anlamsız kaygılar, her şeye ulaşmış olmasına rağmen yine bir eksiklik duygusu oluşuyor insanın içerisinde.
🗨 Benim âcizane kanaatim; yaptığınız her şeyi zihninizde, kalbinizde Allah ile bağlamanız gerekiyor. Biz
besmeleyi de bunun için söylüyoruz. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla… Bu cümlenin yüklemi yok.
🗨 Allah'ın adıyla ne yapıyorsun? Yiyorum, içiyorum, para kazanıyorum, eve giriyorum, evden çıkıyorum yani o anda yaptığımız her şeyi biz Allah'a bağlıyoruz bu sözle.
Bunu gerçekten iç dünyamızda da bağlayabiliyor muyuz?
🗨 İnsanların konuşmalarına kulak verin. Gerçekten aşkın boyutla hiçbir bağı olmayan bir hayat yaşıyoruz günümüzde. Manevi, fizikötesi ile hiçbir bağ kurmadan...
🗨 Bir defa burada
özümüzden çok uzaklaşmış oluyoruz. Niye, çünkü biz oradan geldik. Mevlana Mesnevi'ye öyle başlar. Oradan geldiğimiz için hayat boyu oraya dönmeyi arıyoruz.
🗨
bizim bireysel olarak bir yaratılış sebebimiz var. İkincisi Onu nasıl bulacağız? Onu bulmadan huzurlu olabilir miyiz? Olamıyoruz. Çok hassas ruhlu, şair ruhlu bir insanı alıyoruz bankacı yapıyoruz, popüler olduğu için. Çocuk kitapları yazacak birini alıyoruz mühendis yapıyoruz. Ne oluyor hayatı boyunca tatmin olamıyor. Ne yapacağız peki?
🗨 Biz mesleğimizi seçerken, hayattaki meşgalelerimizin ne olacağına 20'li yaşlarda karar vermiş oluyoruz. 30'a geldiğimizde bunun bize uygun olmadığını, özümüzle bunun çatıştığını ve bu işin bize huzur vermediğini gördüğümüzde ne yapacağız? Herkesten aynı cesareti bekleyemeyiz ama en azından ben yapılabilir bir şey söyleyeyim. Günde bir iki saat de olsa vakit ayırabileceğiniz ve sizin gerçekten kendinizi orada tam bir akış halinde hissettiğiniz, tam bir huzura kavuştuğunuz bir meşgalenizin olması lazım.
Bu ruh sağlığımız açısından da huzurumuz açısından da çok çok önemli.
🗨
Huzur biraz yorulmakla çabayla da ilgili… Yorulmadan, emek sarf etmeden bir idealiniz olmadan (ideal çok gerçekçi olmalı) huzura kavuşmaktan söz edilemez.