6 Şubat'ı unutmayalım ve unutturmayalım I 6 Şubat Depremleri

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◽ Psk. Ebrar yılmaz:

🔻 Yani yaptığımız şey ne bir terapiydi ne de bir psikolojik destekti. Bir İlk yardımdı aslında. Oradaki çocukların durumları, hala daha oyun oynuyorlardı. Ben oynamadım ama arkadaşım bir gün yanıma geldi. Bizler, badilik sistemi ile çalışıyorduk orada, birbirimizi kolluyorduk, geldi ve 'ben çok iyi değilim Ebrar' dedi. Dedim ki, "ne oldu?" "Yaklaşık yedi, sekiz kere deprem oyunu oynadık ve artık ben kaldıramadığım için burada duralım dedim, dedi.

Benim aklımdan şu çıkmıyor; o toprakları bırakmama istekleri, biz buralıyız; mesela enkaz bekleyen insanlar sabah gidiyordu, evinin yıkılmasını bekleyenler akşam geliyordu. Orada o hissettikleri şey; tutunma, öfke ve aslında bir yandan o hayatın devam ediyor olma hali ve hepsini bir arada görmek beni çok etkilemişti.

Hayat devam ediyor ama yıkımla ama bir şeyleri bekleyerek belki cenazesini bekleyerek... Orası benim için çok zordu. Oyun grupları yaptık orada ve akşam oluyordu daha yazdı, akşam serinde yakan top oynuyorduk. Sonrasında resim yapma saatleri yapıyorduk. Aslında yaptığımız şey; psikolog olarak değil, bir vatandaş olarak da onlara bir nebze o şartlarda da dış dünyadan biraz uzaklaştırıyor olmaya çalışmaktı. Kendilerine dışa vurmalarını sağlamaya çalışmaktı.