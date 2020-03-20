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Vefatından ders alınması gereken padişah: I.Mahmut

Günümüzde yaşanan pek çok hadise, "Tarih, tekerrürden ibarettir" cümlesinin kanıtı niteliğinde. Malum olduğu üzere geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanların, mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabileceğini bildirdi. Fakat toplumun bir kısmı bu kararı olumlu karşılarken bir kısmı ise olumsuz karşıladı. Tarihten tanık olduğumuz bazı örnekler, bu tartışma ve toplumun psikolojik baskılarının yalnızca günümüzde yaşanmadığını gözler önüne seriyor. Nitekim I. Mahmud'un hastayken toplumdaki birtakım galeyanlar neticesinde gittiği cuma namazından sonra vefat etmesi, şimdilerde karşılığını bulacak ve ders alınması gereken önemli bir hadisedir. İşte o hadisenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 20.03.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 11:05
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I.Mahmud kimdir?
I.Mahmud kimdir?

Arapça şiirlerindeki Sebkati mahlasıyla bilinen I. Mahmud, 24. Osmanlı padişahı ve 103. İslam halifesidir. 1696'da Edirne Sarayı'nda dünyaya geldi. II. Mustafa'nın oğlu ve III. Ahmet'in yeğenidir.

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Çocukluk yılları
Çocukluk yılları

Padişahın çocukluk yılları Edirne'de geçti, ilk eğitimini burada almaya başladı.Okul çağına geldiği zaman babasının hocası Şeyhülislam Feyzullah Efendi'den dersler aldı. Şehzadeliğinde yüksek fen ve din ilimlerini öğrenerek yetişti.

I. Mahmut'un yaptırdığı kütüphane neden Nuruosmaniye olarak anılıyor?

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Tahta çıkışı
Tahta çıkışı

Babasının tahttan indirilmesinden sonra padişah olan amcası III. Ahmed de şehzade Mahmut'un yetiştirilmesine itina gösterdi. Nihayet III. Ahmed'in Patrona Halil İsyanı'yla saltanattan indirilmesi üzerine, 30 Eylül 1730'da tahta çıktı.

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Devlet yönetimi hususunda amcası III. Ahmed'in verdiği öğüt
Devlet yönetimi hususunda amcası III. Ahmed'in verdiği öğüt

III. Ahmed saltanattan çekilirken yeğenine nasihatler etti ve tavsiyelerde bulundu. Kendisine ilk biat eden amcası III. Ahmed'in devlet idaresini bizzat eline alması ve kimseye güvenmemesi hususunda ona öğüt verdiği belirtilir. Sefere gitmediği, savaşmadığı halde şeyhülislamın fetvasıyla 'Gazi' sanını almıştır.

9 Osmanlı padişahı ve hürmet ettikleri alimler

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I.Mahmud'un kişiliği
I.Mahmud'un kişiliği

Devrinin vakanüvislerince zeki, anlayışlı, hamiyetli, lütufkâr ve merhametli bir zat olarak tanıtılan I. Mahmud, hadiseleri sonuna kadar takip eder, devlet işlerinde istişarede bulunur, acele etmez ve telaş göstermezdi. Yeniliği sever ve memleketi bu yoldan yükseltmeye gayret ederdi. İlim, sanat, edebiyat meclislerindeki sohbetlere katılır ve Sebkatî mahlası ile şiirler yazardı. Devrinde ilim, kültür ve sanat sahalarında kıymetli eserler yazıldı. Beşiktaş'ta Arap İskelesi Camii, Rumeli Hisarı'nda İskele Camii ve Yıldıztepe mescitleri yaptırdığı bazı eserlerdir.

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