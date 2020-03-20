Vefatından ders alınması gereken padişah: I.Mahmut

Günümüzde yaşanan pek çok hadise, "Tarih, tekerrürden ibarettir" cümlesinin kanıtı niteliğinde. Malum olduğu üzere geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanların, mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabileceğini bildirdi. Fakat toplumun bir kısmı bu kararı olumlu karşılarken bir kısmı ise olumsuz karşıladı. Tarihten tanık olduğumuz bazı örnekler, bu tartışma ve toplumun psikolojik baskılarının yalnızca günümüzde yaşanmadığını gözler önüne seriyor. Nitekim I. Mahmud'un hastayken toplumdaki birtakım galeyanlar neticesinde gittiği cuma namazından sonra vefat etmesi, şimdilerde karşılığını bulacak ve ders alınması gereken önemli bir hadisedir. İşte o hadisenin ayrıntıları...