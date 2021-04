Tarihte bugün; Sıratımüstakim'de çıkan haberler

📌 Rusya:

Üç beş seneden beri her vilayette İslâmlar arasında tahsîl-i maârif hevesi artmakta olduğu kemâl-i şükrân ile işitiliyor. Beş on sene mukaddem Kazan ve Kırım Müslümanlarından idâdîlerde ve âlî mekteplerde talebe bulunmadığı halde şimdi bin-nisbe çoğalıyor. Sâir milletlerin talebesine ve Rusya'daki İslamların ihtiyacına nispeten bu kadarı az olmakla beraber hiç yoktan elbette hayırlıdır. Fünûn-ı asriyye tahsilinde her yerden ziyâde Kafkasya Müslümanları himmet gösteriyorlar. Resmî tedkikat-ı ihsâiyyeden bunu anlıyoruz. Bakü idâdîlerinde 120, Riyalini mektebinde 70 ibtidâî şehir rüşdiyelerinde 633 evlâd-ı İslam tahsilde bulunuyor.

*Kemâl-i şükrân: Tam bir teşekkür

İdâdî: Lise derecesindeki okullara verilen ad

İhsâiyye: İstatistik

