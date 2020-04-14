Tarihte bugün; Sıratımüstakim'de çıkan haberler

📌 Geçen sene Bakü vilayetinde mekâtib-i İslâmiyye'den 8 medresede 91 talebe ve 115 millî mektepte 3127 şâkird vardı. Görülüyor ki mektep ve şâkird lüzumundan çok azdır; gönül arzu eder ki millî mekteplere daha çok i'tinâ gösterilsin. Kızlar idâdiyyesinde ve Nina mekteb-i âlîsinde yalnız 24 müslime tahsîl-i fünûn ediyor.

Tiflis idâdiyelerinde 114, Mekteb-i Harbiyye'de 24, Yonker mektebinde 7, ticâret mekteplerinde 20 evlâd-ı İslâm ve âlî derece kız mekteplerinde 30 müslime tahsilde bulunuyor.

Hayli senelerden beri Rezan vilayeti dahilinde Han Kerman beldesinde bir İslam Cem'iyet-i Hayriyyesi devam ediyor. Bu sene daha vâsi' programla "Terakkıyyûn-ı İslâm" cem'iyeti te'sîs edilmiştir. Nizâmnâmesini mücâhid-i şehîr İsmail Bey Gaspirinski tertip eylemiştir. Nizâmnâme her tarafça mazhar-ı kabûl olduğu cihetle inşallah güzel semereler elde edilecektir. Cemaatlerin faaliyetinde nizâmnâmelerin hayli faydası görülüyor.

*Mazhar-ı kabul: Kabul görme, kabul edilme

Şakird :Talebe, çırak.

🔍 Sırât-ı müstakîm