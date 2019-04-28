Tarihin en iyi tıp fakültelerinden biri; Mekteb-i Tıbbiye
Tarihin en iyi tıp fakültelerinden biri; Mekteb-i Tıbbiye
Sultan II. Abdülhamid zamanında dünyanın en ileri tıp fakültelerinden biri haline gelen Mekteb-i Tıbbiye'nin kurulduğu 14 Mart'ın, her sene tıp bayramı olarak da kutlandığını biliyor muydunuz? Ya da Avrupa'nın İstanbul'daki tıp fakültesini önemsemediğini duyan Abdülmecid'in bunun üzerine fakülte öğrencilerini Viyana'ya gönderip talebelerin de bitirme sınavlarında yüksek başarı kazandığını? İşte sizler için İBB Atatürk Kitaplığından Mekteb-i Tıbbiye Şahane'nin tarihi fotoğrafları…
Giriş Tarihi: 28.04.2019
18:44
Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
07:42