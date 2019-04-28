Tarihin en iyi tıp fakültelerinden biri; Mekteb-i Tıbbiye

Sultan II. Abdülhamid zamanında dünyanın en ileri tıp fakültelerinden biri haline gelen Mekteb-i Tıbbiye'nin kurulduğu 14 Mart'ın, her sene tıp bayramı olarak da kutlandığını biliyor muydunuz? Ya da Avrupa'nın İstanbul'daki tıp fakültesini önemsemediğini duyan Abdülmecid'in bunun üzerine fakülte öğrencilerini Viyana'ya gönderip talebelerin de bitirme sınavlarında yüksek başarı kazandığını? İşte sizler için İBB Atatürk Kitaplığından Mekteb-i Tıbbiye Şahane'nin tarihi fotoğrafları…