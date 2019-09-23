Tarihi kişilikler hakkında ilginç bilgiler

Fransa'nın ünlü ulusal kahramanı Napolyon Bonaparte, aslında İtalyan kökenli bir aileden gelmekteydi. Hatta kendisinin bizzat İtalyan olduğuna ve çocukluğunda Fransızlardan nefret ettiğine dair de çeşitli iddialar vardır. Çünkü Napolyon, Korsika doğumluydu ve ünlü komutan doğduğu yıllarda bu ada, İtalyanların elinden Fransızlara daha yeni geçmişti.