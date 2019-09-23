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Tarihi kişilikler hakkında ilginç bilgiler

Tarihte büyük etki oluşturan kişiliklerin yaşamları da, sahip oldukları şöhret kadar ilginç olabiliyor. Örneğin, elinde lambasıyla şifa veren melek olarak tanınan Nightingale, yaşamının yarısını hasta olarak geçirdi. İngiliz bilim adamı Newton'ın ölümünden sonra simya, astroloji ve gizli bilimler hakkında özel notları bulundu. Gelmiş geçmiş en ünlü bestecilerden olan Beethoven'ın sağır olmasının sebebi, Cam Armonika denilen bir müzik aletiydi. İşte tarihte yer almış kişilikler hakkında 20 ilginç bilgi…

Giriş Tarihi: 23.09.2019 13:01 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 16:55
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Pîrî Reis
Pîrî Reis

Pîrî Reis'in dünya haritası Antarktika kıtasının tamamen buzla kaplanmadığı zamanki halini göstermektedir. Tuhaf olanı ise 1513 yılında yapılan haritada bu bilginin nasıl elde edildiğidir. Çünkü bazı teoriler kıtanın MÖ 4000 yılından önce tropikal iklime sahip olduğunu ileri sürmektedir.

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Pablo Picasso
Pablo Picasso

Ünlü ressam Pablo Picasso'nun bebekken ilk konuştuğu kelime İspanyolca "kalem" kelimesiydi.

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Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci

Sanat ve bilimsel alandaki çalışmalarıyla tanınan Leonardo da Vinci bir vejetaryan ve hayvan hakları savunucusuydu; öyle ki kafeste satılan kuşları alır, onları hemen ardından serbest bırakırdı.

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Napolyon Bonaparte
Napolyon Bonaparte

Fransa'nın ünlü ulusal kahramanı Napolyon Bonaparte, aslında İtalyan kökenli bir aileden gelmekteydi. Hatta kendisinin bizzat İtalyan olduğuna ve çocukluğunda Fransızlardan nefret ettiğine dair de çeşitli iddialar vardır. Çünkü Napolyon, Korsika doğumluydu ve ünlü komutan doğduğu yıllarda bu ada, İtalyanların elinden Fransızlara daha yeni geçmişti.

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Einstein
Einstein

Gelmiş geçmiş en ünlü bilim adamlarından biri olan Einstein'a "İsrail Cumhurbaşkanlığı" teklif edilmiş ve bu teklif Einstein tarafından reddedilmişti.

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