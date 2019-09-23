Tarihi kişilikler hakkında ilginç bilgiler

Tarihte büyük etki oluşturan kişiliklerin yaşamları da, sahip oldukları şöhret kadar ilginç olabiliyor. Örneğin, elinde lambasıyla şifa veren melek olarak tanınan Nightingale, yaşamının yarısını hasta olarak geçirdi. İngiliz bilim adamı Newton'ın ölümünden sonra simya, astroloji ve gizli bilimler hakkında özel notları bulundu. Gelmiş geçmiş en ünlü bestecilerden olan Beethoven'ın sağır olmasının sebebi, Cam Armonika denilen bir müzik aletiydi. İşte tarihte yer almış kişilikler hakkında 20 ilginç bilgi…
Giriş Tarihi: 23.09.2019
13:01
Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
16:55