Tahtta en uzun kalan ikinci padişah: Sultan IV. Mehmed

Avcı lakaplı Sultan IV. Mehmed, Osmanlı'nın on dokuzuncu padişahıydı. Bedeninin sağlamlığıyla meşhurdu. Öyle ki bir av sırasında, 20 saat at üstünde kaldığı ve hiç yorulmadığı söylenirdi. Kanuni'den sonra en fazla tahtta kalan padişah oldu. İşte on dokuzuncu padişah Sultan IV. Mehmed'in hayatına dair tarihi bilgiler…