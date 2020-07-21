Sultan Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla askerleri ve üniformaları

Sultan Abdülhamid'in Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu 19. yüzyılın en büyük görsel arşiviydi. Abdülhamid Han, bu fotoğraf koleksiyonuyla Osmanlı Devleti'nin büyük sınırları içerisinde ortaya çıkacak mukadderatı da düşünerek o günkü devletin durumunu kayıt altına aldı. Albümde yer alan fotoğraflardan bazılarını Osmanlı askerleri ve üniformaları oluşturuyordu. Asırlar boyunca üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli güçlerinden biri ordusuydu. Peki, Sultan Abdülhamid'in fotoğraf arşivine göre Osmanlı askerleri nasıl gözüküyordu?