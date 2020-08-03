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Sultan Abdülhamid’in arşivinden Endülüs fotoğrafları

İspanya'da İslam hakimiyetindeki bölgenin adı olan Endülüs'te Müslümanlar, yüzlerce yıl hakimiyet kurdu. Avrupa'nın en önemli kültür merkezi olan bu yerde Müslüman hükümdarlar, birbirinden ihtişamlı yapılar inşa etti. İslam'ın yetiştirdiği en önemli medeniyetlerden biri olan Endülüs, bilime sağladığı büyük katkının yanında, eşsiz mimari eserleriyle sanata yön verdi. Tanıma ve tespit amacıyla fotoğrafı kullanan II. Abdülhamid de arşivinde, dünya tarihini etkileyen bu uygarlığa ait fotoğraflara yer verdi. Sizler için Sultan Abdülhamid'in arşivinden Endülüs fotoğraflarını derledik.

Giriş Tarihi: 03.08.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 09:40
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İspanya'da Endülüs Arapları tarafından Tuleytula ve İspanyolca Toledo tesmiye kılınan şehrin cenup kapısı

İspanya'da İslam hakimiyetindeki bölgenin adı olan Endülüs'te Müslümanlar, yüzlerce yıldır hakimiyet kurdular. Endülüs ismi, günümüzde İspanya'da hala kullanılıyor. Almeria (Meriye), Granada (Gırnata), Jaen (Ceyyân), Cordoba (Kurtuba), Sevilla (İşbîliye), Huelva (Velbe), Malaga (Mâleka) ve Cadiz (Kadis) vilâyetlerini içine alan bölgeyi ifade ediyor.

Tarihe yön veren medeniyet: Endülüs

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İspanya'da Cordoba (Kurtuba)'da Mala Muerte Kulesi'nin resmidir

Târık bin Ziyâd komutasındaki askerlerin temelini attığı İspanya'daki Müslüman devleti Endülüs, 700 yılı aşkın süre varlığını devam ettirdi ve birçok konuda öncülük yaptı. Müslüman Arap orduları 711 yılında Tarık bin Ziyad komutasında Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek İspanya'ya ayak bastığında orada Vizigotlar vardı.

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İspanya'da Kurtuba şehrinde ezmine-i kadimeden kalmış olan bir kule

Yaklaşık 5 bin kişilik ordusuyla Tarık bin Ziyad, İber Yarımadası'nın içlerine kadar ilerledi. Bu süreçte oradaki halk feodal beylerin ve kilisenin baskısı altında köleleştirilmişti. Müslümanlar, buradaki köylüleri hürriyete kavuşturunca insanlar hızlı bir şekilde İslam'ı seçmeye başladı. Böylece İslamiyet İspanya'da çok hızlı bir şekilde yayıldı ve ortaya Endülüs medeniyeti çıktı.

Osmanlı'nın Endülüs'ün sürgün Müslümanlarına yardımı

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İspanya'da Cordoba (Kurtuba)'da mescidin dahili ve büyük ibadet mahalli

Avrupa'nın en önemli kültür merkezi olan bu yerde Müslüman hükümdarlar, birbirinden ihtişamlı yapılar inşa etti. Öyle ki buradaki pek çok ilim, fikir ve icat Avrupalı gezginler ile ticaret adamlarının aracılığı ile tanındı ve Rönesans'ın ortaya çıkmasına temel oldu.

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Endülüs'te Granada Şehri'nde kain Elhamra Sarayı'ndaki cami-i şerifin manzara-i dahiliyesi ve mihrap mahalli

Endülüs'teki eserlerde görülen sanat, her yanı saran süslemeleriyle İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. İnşa edilen saray, mescit, cami gibi birçok tarihi eserde bu mimari geleneğin en karakteristik özellikleri görülür.

Dünya tarihine yön veren Endülüs alimlerinin buluşları

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