Sultan Abdülhamid’in arşivinden Endülüs fotoğrafları

İspanya'da Cordoba (Kurtuba)'da mescidin dahili ve büyük ibadet mahalli

Avrupa'nın en önemli kültür merkezi olan bu yerde Müslüman hükümdarlar, birbirinden ihtişamlı yapılar inşa etti. Öyle ki buradaki pek çok ilim, fikir ve icat Avrupalı gezginler ile ticaret adamlarının aracılığı ile tanındı ve Rönesans'ın ortaya çıkmasına temel oldu.