Sultan Abdülhamid’in arşivinden Endülüs fotoğrafları
Sultan Abdülhamid’in arşivinden Endülüs fotoğrafları
İspanya'da İslam hakimiyetindeki bölgenin adı olan Endülüs'te Müslümanlar, yüzlerce yıl hakimiyet kurdu. Avrupa'nın en önemli kültür merkezi olan bu yerde Müslüman hükümdarlar, birbirinden ihtişamlı yapılar inşa etti. İslam'ın yetiştirdiği en önemli medeniyetlerden biri olan Endülüs, bilime sağladığı büyük katkının yanında, eşsiz mimari eserleriyle sanata yön verdi. Tanıma ve tespit amacıyla fotoğrafı kullanan II. Abdülhamid de arşivinde, dünya tarihini etkileyen bu uygarlığa ait fotoğraflara yer verdi. Sizler için Sultan Abdülhamid'in arşivinden Endülüs fotoğraflarını derledik.
Giriş Tarihi: 03.08.2020
08:48
Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
09:40