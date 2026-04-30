Sırpların yıktığı Osmanlı eseri: Dugalica Camii

2 /5













◾ Bosna Savaşı sırasında, 1992'de Sırplar tarafından yeniden inşa edilmesinin önüne geçmek için temellerine kadar yıkılan caminin açılışı için gelen Boşnaklar duygusal anlar yaşadı. Vakıflar Genel Müdürü Aksu burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, atalarının kendilerine emanet ettiği vakıf eserlerini korumayı, ihya etmeyi ve gelecek nesillere aktarmayı asli bir görev bildiklerini söyledi.

◾ Aksu, Dugalica Camisi'nin, Osmanlı dönemine ait önemli tarihi ve kültürel bir yapı olarak, asırlar boyunca Nevesinje'nin manevi hayatına yön veren, sade ama derinlikli mimarisiyle bulunduğu coğrafyanın ruhunu taşıyan müstesna bir eser olduğunu kaydetti.