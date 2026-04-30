Selçuklu'nun sekiz asırlık kubbesiz cami
Isparta Uluborlu'daki 800 yıllık Selçuklu Bahçe Camii, toprak damlı özgün mimarisiyle hayran bırakıyor. 13. yüzyılın başından bu yana ibadete açık olan bu taş ve ahşap harikası, Selçuklu Mimarisi'nin nadide örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Tarihi dokusunu koruyan bu cami, Selçuklu geleneğini günümüze taşıyor.
◾Asırlar boyunca biriken ilmi, kültürel ve askeri geleneğin İslam dünyasındaki bir yansıması olan Selçuklular özellikle mimari alanda Anadolu'nun pek çok noktasına mühürlerini kazıdılar.
◾ 13. yüzyılın başlarında yapıldığı belirtilen ve halen ibadete açık olan Bahçe Camii, taş ve ahşabın harmanlandığı mimarisiyle dikkati çekiyor.
◾ Caminin tamamen taş malzemeyle ve kubbesiz inşa edildiğini belirten Bakır, "İç mekanda ahşap direklerle taşınan toprak damlı yapısı ve misafirlerin ağırlandığı 'imaret odası' ile döneminin özgün mimarisini yansıtıyor. Bu bölüm geçmişte misafirlerin ağırlandığı sosyal bir alan olarak kullanılmıştır." dedi.
◾ Bakır, caminin mimari detaylarına ilişkin, "Doğu ve batı cephelerinde beşer, güney cephesinde ise iki penceresi bulunan yapıda kadınlar mahfiline dışarıdan döner merdivenle ulaşılmaktadır. Selçuklu dönemi mimarisini yerinde görmek isteyenler için çok önemli ve nadir bir örnek sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.