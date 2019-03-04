Selahaddin Kudüs’ü Haçlı işgalinden nasıl kurtardı?

Necmeddin Eyyûb bu dönemde Dımaşk Atabeyliğine bağlanmak zorunda kaldı. İki kardeş, Nûreddin'in Haçlılarla mücadelesinde ve onun Dımaşk'ı ele geçirmesinde önemli rol oynadı.

Nûreddin, Şîrkûh'u ordu kumandanlığına, Eyyûb'u Dımaşk valiliğine tayin etti. Böyle bir ortam içinde şehzade gibi yetişen ve iyi bir eğitim gören Selâhaddin, genç yaşlarında Haçlılara karşı yapılan seferlere katıldı ve Dımaşk şahneliğine kadar yükseldi.

1163 yılında iktidardan uzaklaştırılan Fâtımî Veziri Şâver b. Mücîr'in yardım istemek için Dımaşk'a gelmesi Nûreddin'e Mısır işlerine müdahale yolunu açtı.

Bu sırada Mısır'daki Fâtımî Devleti kriz içindeydi. Fâtımî halifeleri nüfuzlarını kaybettiğinden ülke sultan unvanı alan vezirler tarafından yönetiliyor ve iktidar sık sık el değiştiriyordu. Bu yüzden hem Haçlılar hem Nûreddin gözlerini Mısır üzerine dikmişti.