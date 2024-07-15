Saat saat 15 Temmuz: Hain kalkışmanın kronolojisi
Tam 8 sene önce bugün ülkemiz tarihte görülen en alçak, hain ve yüzsüz darbe girişimlerinden birisine şahitlik etti. Milletin imkanlarıyla tesis edilen silahlar milletin sinesine döndü. FETÖ - PDY mensubu bir güruh, hayasızca bir akınla bir "darbe girişimi"nde bulundu. Bu ahlaksızca saldırı milletimizin azmi, duruşu ve fedakarane tavrı ile püskürtüldü. Peki 15 Temmuz gecesi ne yaşandı? Hain saldırının başladığı andan sona erdiği zamana kadar olan süreci saat saat özetledik.
Giriş Tarihi: 15.07.2024
12:32
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
12:33
22.00
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Genelkurmay Başkanlığı'nda silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. İstanbul'da Boğaziçi ve F.S.M. köprüleri bir grup asker tarafından kapatıldı.
23.05
💠 Başbakan
Yıldırım bir televizyon kanalına bağlanarak " bir kalkışma girişimi" olduğunu belirtti ve " Bu girişime izin verilmeyecektir" dedi.
00.00
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Güvenlik kaynaklarınca " Askeri kalkışma, ordu içerisindeki FETÖ/PDY mensubu bir grup subay tarafından yapılmaya çalışılmaktadır" açıklaması yapıldı.
00.13
💠 TRT'yi işgal eden kalkışmacı askerler korsan darbe bildirisi okuttu.
00.26
💠 Cumhurbaşkanı
Erdoğan canlı yayına bağlanarak, askeri kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı meydanlara davet etti.
01.01
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Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı.
01.43
💠 Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Dalaman'dan Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etti.
02.00
💠 Darbe girişiminde bulunan
FETÖ mensubu askerler gözaltına alınmaya başlandı.
02.20
💠 Darbeciler, Gölbaşı özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ve TÜRKSAT'ı havadan hedef aldı.
02.30
💠 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışan bölüvü terör örgütü FETÖ mensubu üçü rütbeli on üç asker gözaltına alındı.
02.42
💠 TBMM'ye atılan bomba sebebiyle bazı polis memurlarıyla meclis görevlileri yaralandı, kulis camları kırıldı.
03.00
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TRT yeniden normal yayın hayatına döndü. TRT Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ mensupları gözaltına alındı.
03.20
💠 Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İstanbul'a geldi.
04.00
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ / PDY irtibatlı yargı görevlileri ve sözde "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" mensubu askerler hakkında gözaltı kararı verdi.
06.30
💠 Darbe girişiminde bulunan
FETÖ mensuplarınca kullanılan ve TÜRKSAT'ı bombalayan askeri helikopter Gölbaşı'nda düşürüldü.
06.52
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Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar atandı.
07.28
💠 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı
Tuğgeneral Ekrem Çağlar, Erzincan'da gözaltına alındı.
07.50
💠 FETÖ üyesi
29 albay ve 5 general İçişleri Balanı Efkan Ala tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
08.17
💠 Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, İzmir'de gözaltına alındı.