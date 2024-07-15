Saat saat 15 Temmuz: Hain kalkışmanın kronolojisi

Tam 8 sene önce bugün ülkemiz tarihte görülen en alçak, hain ve yüzsüz darbe girişimlerinden birisine şahitlik etti. Milletin imkanlarıyla tesis edilen silahlar milletin sinesine döndü. FETÖ - PDY mensubu bir güruh, hayasızca bir akınla bir "darbe girişimi"nde bulundu. Bu ahlaksızca saldırı milletimizin azmi, duruşu ve fedakarane tavrı ile püskürtüldü. Peki 15 Temmuz gecesi ne yaşandı? Hain saldırının başladığı andan sona erdiği zamana kadar olan süreci saat saat özetledik.