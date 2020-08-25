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Saat kuleleri hakkında az bilinenler

Zengin doğa ve bitki örtüsüne ev sahipliği yapan Türkiye coğrafyasının eşsiz tarihi ve kültürel zenginliklerinin içinde saat kulelerinin de önemli bir yeri var. Tarihte saat, günümüzdeki boyutuna gelmeden önce kent meydanlarında herkesin rahatlıkla görebileceği büyüklükte ve yükseklikte bulunuyordu. Ülkenin pek çok kentinde yer alan, görenleri kendine hayran bırakan saat kuleleri, şehirlerin en çok dikkati çeken mimari eserleri olarak asırlardır zamana tanıklık ediyor.

Giriş Tarihi: 25.08.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 10:30
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İzmir Saat Kulesi
İzmir Saat Kulesi

İzmir Saat Kulesi, Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla inşa ettirildi.

Türkiye'nin tarihine tanıklık eden saat kuleleri

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📌 İzmir Valisi Kıbrıslı Kamil Paşa, oğlu Bahriye Mirlivası Said Paşa ve Belediye Reisi Eşref Paşa'dan oluşan komisyon tarafından yaptırılan 25 metre yüksekliğinde 4 katlı ve sekizgen planlı kule, Konak Meydanı'nı süsler.

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Antalya Saat Kulesi
Antalya Saat Kulesi

"Turizmin başkenti" Antalya'da, Kaleiçi'nin giriş kapısı alanı olan Kalekapısı bölgesindeki saat kulesi, kentin siluetini oluşturan en önemli eserler arasında gösteriliyor.

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📌 Milattan sonra 9. yüzyılda Doğu Roma (Bizans) döneminde inşa edilen beşgen burç, 2. Abdülhamid'in kentlerdeki saat kulelerini önemsemesi üzerine 20. yüzyılın başlarında, kare şeklinde yeni tarihi taşlar eklenerek saat kulesine çevrildi.

Seyredenlere kale burcunun devamı izlenimi yaratan Antalya Saat Kulesi'nin zeminden tepe noktasına olan yüksekliği 14 metre, burcun üzerinden ise 8 metredir.

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Erzurum Saat Kulesi
Erzurum Saat Kulesi

⏱ Erzurum'da İslami döneme ait en eski eserlerden biri sayılan saat kulesi, 12. yüzyıl ortalarında Saltuklu Hükümdarı Ebu'l Kasım tarafından iç kale mescidine minare olarak hazırlandı. İç kalenin güneydoğu köşesinde sur duvarına bitişik olarak yükselen yapının kaidesi kesme taştan, gövdesi tuğladan silindirik şekilde yaptırılarak şehre kazandırıldı.

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