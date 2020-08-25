Saat kuleleri hakkında az bilinenler

Zengin doğa ve bitki örtüsüne ev sahipliği yapan Türkiye coğrafyasının eşsiz tarihi ve kültürel zenginliklerinin içinde saat kulelerinin de önemli bir yeri var. Tarihte saat, günümüzdeki boyutuna gelmeden önce kent meydanlarında herkesin rahatlıkla görebileceği büyüklükte ve yükseklikte bulunuyordu. Ülkenin pek çok kentinde yer alan, görenleri kendine hayran bırakan saat kuleleri, şehirlerin en çok dikkati çeken mimari eserleri olarak asırlardır zamana tanıklık ediyor.