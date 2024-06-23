Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun kaleminden Yakın Tarih Dersleri

623 yıl boyunca tarih sahnesinde uzun soluklu ve etkileyici bir hakimiyet sağlayan Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemde yaşadığı siyasi hadiselerin günümüze de pek çok yansıması olmuştur. Tarihçi yazar Erhan Afyoncu'nun kaleme aldığı "Geleceği Anlamak İçin Yakın Tarih Dersleri" isimli eserde 19. ve 20. yüzyıl başında yaşanan siyasi süreçler, çeşitli başlıklar altında açıklanıyor. Afyoncu, imparatorluğun ayakta kalabilmek için verdiği mücadeleyi ve ortaya konan yanlış siyasi yöntemleri sonuçları ile okuyucularına aktarıyor.