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Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun kaleminden Yakın Tarih Dersleri

623 yıl boyunca tarih sahnesinde uzun soluklu ve etkileyici bir hakimiyet sağlayan Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemde yaşadığı siyasi hadiselerin günümüze de pek çok yansıması olmuştur. Tarihçi yazar Erhan Afyoncu'nun kaleme aldığı "Geleceği Anlamak İçin Yakın Tarih Dersleri" isimli eserde 19. ve 20. yüzyıl başında yaşanan siyasi süreçler, çeşitli başlıklar altında açıklanıyor. Afyoncu, imparatorluğun ayakta kalabilmek için verdiği mücadeleyi ve ortaya konan yanlış siyasi yöntemleri sonuçları ile okuyucularına aktarıyor.

Giriş Tarihi: 23.06.2024 10:24
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Türkler, Avrupa'ya ayak bastığı andan itibaren bir "Şark Meselesi/Doğu Sorunu" meydana geldi. Türkler' in Avrupa'dan atılması manasına gelen Şark Meselesi, 18. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti'nin tasfiyesi ve topraklarının paylaşılması kavgasıydı.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu

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Osmanlı yönetimi devleti ayakta tutabilmek için her şeyi yaptı. Kendi geleneğinden bile uzaklaşıp, bir zamanlar küçümsediği Frenkler' in adetlerini benimsedi. Ancak imparatorluğun parçalanmasını durduramadı.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu

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Avrupalılaşma maceramız sırasında Osmanlı devlet adamları, Avrupalılar ne dedilerse yaptılar veya yapmaya çalıştılar. Ancak buna rağmen başımıza gelmedik bela kalmadı Avrupalı devletler Osmanlı'yı milim milim doğrayarak milyonlarca metrekare toprak kaybetmemize, milyonlarca Müslüman'ın göç etmesine ve ölümüne sebep oldular.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu

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Avrupalılar'ın, İstanbul sokaklarında görülmesi, Osmanlılar'ı onların yaşam tarzlarına alıştırdı ve Avrupa modası İstanbul'a girdi. Bütün Avrupalılar'a düşman gözüyle bakma azaldı.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu

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Şerif Hüseyin, İngiltere'ye güvenip, 1916 ortalarında isyan etti. Büyük bir Arap Krallığı'nın başına geçeceğinin hayali ile çöllerde Türk askerinin kanını döktü. Ancak İngiltere ona vereceğini taahhüt ettiği toprakları çoktan Fransa ile paylaşmıştı.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu

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