Osmanlı'nın zarafetini gösteren gizli taşlar

📌 Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Osmanlı toplumunda, at, eşek, katır gibi hayvanlar taşıma aracı olarak kullanılırdı. Kadın, yaşlı, çocuk ve kilolu kimselerin bu hayvanlara binebilmesi zor olduğu için birkaç basamak yüksekliğinde kısa sütunlar kullanılırdı.

📌 Atlara veya atlı araçlara kolaylıkla binmeyi sağlayan bu araçlara, binek taşları denirdi. Sokak köşelerine, konakların veya evlerin giriş kapılarının yanına veya ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirilirdi.

📌 50-60 cm yüksekliğindeki binek taşları silindir, dikdörtgen ya da çokgen kesitli olarak yapılırdı.