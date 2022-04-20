Osmanlı’nın Filistin topraklarına miras bıraktığı kadim camiler

Cebeliye Camii

🔹 1870 yılında inşa edildiği tahmin edilen Cebeliye Camii, denizin karşısına kahverengi renge sahip düzgün kesme taştan oluşur. Cami, 1960 ve 2000'li yıllarda iki defa restore edilerek korunmaya alınır.

🔹 Dikdörtgen bir şekle sahip olan caminin içine altı parçalı son cemaat mahfilinden girilir. Son cemaat mahfili ise sivri kemerlerle batıya, kuzey ve doğuya açılır. Camide yer alan üslup farklılıkları içerideki üst örtülerden anlaşılır.

🔹 Çok yüksek bir yapıya sahip olmayan minaresi silindirik bir yapıya sahiptir. Minarenin tek şerefesi ve küçük alemi caminin bir Osmanlı camisi olduğunu gösterir.

Acemi Camii

🔹 Yafa'nın Acemi Mahallesi'nde bulunan, Akdeniz'i gayet kolay bir şekilde görülebilecek olan bir konumdaki Acemi Camii, Şeyh İbrahim el-Acemi'nin türbesinin etrafına 19. yüzyılda inşa edilir.

🔹 Cami 20. yüzyılda tamamen yenilenir ve içerisinde yer alan türbe de 1992'de yeniden inşa edilir. Silindirik gövdeli, tek şerefeli tipik minaresiyle yapı dikkat çekici bir Osmanlı camisidir.

Mahmudiye Camii'nin mimari özellikleri

🔹 Filistin'deki en büyük ve en önemli camilerden birisi olan Mahmudiye Camii'nin içerisinde ikisi büyük, birisi küçük olmak üzere üç avlu bulunur. Caminin ana avlusunu caminin batı tarafında yer alır.

🔹 Bu avlunun güneyinde enlemesine olarak yer edinen cami, yuvarlak kemerli ve örtülü altı parçalı son cemaat yeri, iki büyük kubbeyle örtülü yatay dikdörtgen şekilli harimi ve sekizgen gövdeli ve iki şerefeli minaresiyle dikkat çeker. Güney duvarın doğu ucunda da Süleyman Paşa'nın yaptırdığı sebil yer alır.

Harim: Osmanlı camilerinin çevresinde yer alan ve cami alanını şehirden ayıran duvarlarla çevrili dış avlu

Dünyanın en güzel cami kubbeleri