Osmanlı’nın dünyaya örnek olan temizlik kültürü

İslam'ın getirdiği prensipler arasına temizliğin özel bir yeri vardı. Nitekim Peygamber Efendimiz de "Temizlik, imandandır" buyurdu. Medeniyetimizde İslam'ın özünü teşkil eden bireysel temizliğin yanında çevre temizliği, tarih boyunca uygulandı. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu, şehir kültürü ve hijyen tarihi, salgın hastalıklarla mücadele eden Avrupa ülkeleri için dünyaya örnek olacak şekilde gelişti. Peki, Amerika'da bir ay içerisinde birden fazla yıkanan kişilerin cezaevine gönderildiğini biliyor muydunuz? Ya da İngilizlerin senede bir defa sadece mayıs ayında banyo yaptığını?
Giriş Tarihi: 23.03.2020
17:41
Güncelleme Tarihi: 09.08.2020
14:30
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OSMANLI'NIN DÜNYAYA ÖRNEK OLAN TEMİZLİĞİ
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İNGİLİZLER SENEDE BİR KEZ BANYO EDİYORDU
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BİRDEN FAZLA YIKANAN KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLİYORDU