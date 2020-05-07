Osmanlı’nın diğer devletlere yaptığı yardımlar

Dünyada yaşanan doğal afetler ve insani krizler karşısında Türkiye, daima yardım elini uzatan, dil, din, ırk gözetmeksizin her türlü imkânı seferber eden ve bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan bir devlet. Günümüzde olduğu gibi bu tür olaylar karşısında Osmanlı da öncü bir rol üstleniyor, dünyanın pek çok coğrafyasına yardım elini uzatıyordu. Osmanlı Devleti bu nedenle "cihanın koruyucusu olan" anlamına gelen "cihan-penah" olarak anılıyordu. Osmanlı'nın krizler karşısında yürüttüğü insani diplomasiyi ve diğer devletlere yaptığı yardımları derledik.