Osmanlı'da hanımlara mahsus verilen nişan: Şefkat

Osmanlı'da verilen ilk nişanlarda çelenk, yıldız ve şemse (güneş ışını) motifleri resmedildi. Daha sonra Sultan III. Selim ve Sultan II. Mahmud devrinde çeşitli amblemlerle literatürdeki yerlerini aldı. Dönem dönem yazı, imza ve padişahın amblemlerini çevreleyen kısımda "Hamiyyet", "Sadâkat", "Gayret", "Şecaat", "Adâlet", "Hürriyet" veya "İnsâniyet", "Muavenet" sözleriyle birlikte nişanın tarihi yazılıdır. Özel bir nizamnameye uygun olarak çıkarılan nişanların madalyaları ile birlikte kıyafetin neresine asılacağı da açıklanırdı. Mücevher olan nişanlar padişah tarafından bizzat törenle takılırdı. Eğer nişanı hak eden kişi taşrada ise nişan ve beratı yüksek devlet memurlarından bir zat ile taşraya gönderilip, kasabanın en büyük mülkiye amiri tarafından resmi törenle takılırdı.