Osmanlı Devletiʹnde nakîbü'l-eşraflar seyyid ve şerifler arasından seçildiği gibi, bu makama bağlı kaymakamların da ekseriyetle seyyid ve şeriflerden olmasına dikkat ediliyordu. Zira böylesine seçkin bir soya mensup olan kimselerin yine kendilerine denk şahıslar tarafından denetlenip, yönetilmesinin uygun olacağı düşünülüyordu. Eyalet, sancak ve kazalarda İstanbul Nakîbinin (nakîbü'l-eşraf ) tam yetkili vekilleri olan bu kaymakamlar, sâdâtın bütün işleriyle ilgilendikleri gibi, seyyid ve şerifler de onlara tabi olmak zorundaydı.

Nakîbü'l-eşrafların en mühim vazifesi Efendimizin soyunun muhafazası idi. Bunun yanında başka mesuliyetleri de bulunmaktaydı:

1. Seyyid olduğu sabit olanlara hüccet vermek,

2. Seyyid olmayanlarla (müteseyyid) mücadele ederek Seyyidliğinden şüphe edilen kimseler hakkında dava açmak,

3. Seyyidlerin vergilerden muafiyetlerinin devamını sağlamak,

4. Seyyidlerin doğum ve ölümlerini kayıt altına almak (sâdat defterlerini tutmak )

5. Seyyidlerin nesepleriyle uyuşmayacak gayretlere girmelerine mâni olmak,

6. Sadattan olan kadınların kendilerine denk olmayanlarla evlenmelerine mâni olmak,

7. Seyyidlerin davalarına bakmak, suçlu bulunanları cezalandırmak.