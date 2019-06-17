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Osmanlı sultanları ile ilgili fotoğrafa dair 18 ilginç bilgi

Fotoğrafa olan merakıyla tanınan Sultan Abdülhamid'in, 23 yılda yalnızca bir defa Febus Efendi'ye hangi sebeple fotoğraf çektirdiğini biliyor musunuz? Peki ya profilden poz veren Osmanlı padişahının kim olduğunu? Ya da Abdülmecid'in poz verirken daima fotoğrafçıyı yönlendirdiğini? Osmanlı sultanları ile ilgili fotoğrafa dair 18 ilginç bilgiyi sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 17.06.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 09:08
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OSMANLININ İLK FOTOĞRAFLARI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
OSMANLININ İLK FOTOĞRAFLARI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1800'lü yılların ilk yarısında, dünya yepyeni bir icat ile tanıştı: "fotoğraf". Bu alanda teknolojinin hızla gelişmesi, fotoğraf makinelerini yaygınlaştırmaya; fotoğrafçıların sayısını arttırmaya başlamıştı.

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MARSİLYA’DAN İZMİR’E UZANAN YOLCULUK
MARSİLYA’DAN İZMİR’E UZANAN YOLCULUK

Takvimler 1840'lı yılları gösterdiğinde, Doğu'nun önemli şehirlerine uğrayacak bir gemi, son durağı İzmir olacak şekilde Marsilya'dan yola çıktı ve Osmanlı topraklarının ilk fotoğrafları da bu süreçte çekilmiş oldu. Köprüler, hanlar, İstanbul Boğazı, Galata Kulesi…

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PERA PORTRE FOTOĞRAFLARIN MERKEZİ OLDU
PERA PORTRE FOTOĞRAFLARIN MERKEZİ OLDU

İlerleyen yıllarda, fotoğrafçılık algısı değişti; çekilen bu fotoğraflara insanlar eklenmeye başlandı. Daha sonra bugünkü anlamda "portrecilik" anlayışı ortaya çıktı ve Pera, boydan boya fotoğraf stüdyolarıyla süslendi.

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BİR MÜSLÜMANA AİT İLK FOTOĞRAF STÜDYOSU
BİR MÜSLÜMANA AİT İLK FOTOĞRAF STÜDYOSU

Müslüman halkın fotoğrafa duyduğu tepki sebebiyle, Müslüman bir vatandaşa ait ilk fotoğraf stüdyosu ancak 1910'da, Rahmizâde Bahaeddin Bediz tarafından açıldı.

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PADİŞAHLAR GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORDU
PADİŞAHLAR GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORDU

Aslında Osmanlı, halk arasında bu sanata gösterilen tepkiye karşın, fotoğrafa uzak değildi. Mühendishane-i Berri-i Hümayun'da karanlık oda teknolojisi 1805'ten beri kullanılıyor; Osmanlı Sultanları da fotoğraf alanındaki gelişmeleri sıkı sıkıya takip ediyorlardı.

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