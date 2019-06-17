Osmanlı sultanları ile ilgili fotoğrafa dair 18 ilginç bilgi

Fotoğrafa olan merakıyla tanınan Sultan Abdülhamid'in, 23 yılda yalnızca bir defa Febus Efendi'ye hangi sebeple fotoğraf çektirdiğini biliyor musunuz? Peki ya profilden poz veren Osmanlı padişahının kim olduğunu? Ya da Abdülmecid'in poz verirken daima fotoğrafçıyı yönlendirdiğini? Osmanlı sultanları ile ilgili fotoğrafa dair 18 ilginç bilgiyi sizler için derledik.