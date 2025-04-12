Ömer Muhtar’ın mücadelesi ve cihad anlayışı

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➡ Ömer Muhtar, cihad ruhunu ve emperyalizme baş kaldırmasına etken olan İslâmî anlayışını, doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerimden alıyordu. Zira küçüklüğünden beri sürekli olarak Kur'an okur ve elinden asla eksik etmezdi. Onun ince düşüncesi ve cihaddaki başarısını buna bağlamak gayet mümkündür. O, Kur'an'ı günlük yaşayışlarına indirmişti. Düşünce yapısı da bundan kaynaklanıyordu.

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◾ İtalya'daki yönetim değişikliğinin ardından iktidara gelen faşist lider Benito Mussolini, 1930'da bölgeye İtalyan valisi olarak General Radolfo Graziani'yi atadı.

◾ Ömer Muhtar ile defalarca görüşen vali, direnişten vazgeçtiği takdirde Hicaz'a veya Mısır'a gidebileceğini, ayrıca kendisine para verileceğini söyledi.