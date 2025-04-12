Ömer Muhtar'ın mücadelesi ve cihad anlayışı
Ömer Muhtar, üstün zekası, cesareti ve ileri görüşlülüğü sayesinde etrafında mücahitleri toplamış, böylece cephe kurarak zorlu düşmana karşı direnişi başlatmıştır. 1923'ten 1931'de şehit edilene kadar Libya cihad hareketinin liderliğini üstlenmiş, idari, askeri, mali ve toplumsal alanlarda büyük bir başarıya imza atmıştır. Onun bu mücadelesi, onu çağının ve tarihin en büyük komutanlarından biri yapmıştır. Sizler için Ömer Muhtar'ın cihad anlayışı ve mücadelesine dair alıntılar derledik.
➡ Ömer Muhtar, yalnız İslâmî bilgiler elde etmekle kalmayıp bunun yanında marangozluk, demircilik, gibi bazı el sanatları da öğrenmişti, Ayrıca duvar ustalığı yapar ve ziraatçilikte de hayli bilgi sahibi sayılırdı. Bunun yanı sıra onun yetiştiği o dönemlerde ata binmek son derece yaygın ve önemli bir spor kabul edilmekteydi. Onun için bu sporu çok mükemmel denebilecek bir seviyeye getirmiş ve bir hayli alışkanlık kazanmıştı.
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◾ "Çöl Aslanı" lakaplı Ömer Muhtar, bağımsızlık hareketine önderlik etmiş; dünya çapında sembol bir isim olmuştu.
◾ Libya'nın dağlık bölgesi Cebel Ahdar'da 1860'larda dünyaya gelen Ömer Muhtar, eğitimini bu bölgede etkin olan Senusi Hareketi medreselerinde aldı.
➡ Ömer Muhtar, son derece istikrarlı bir şahsiyet olarak yetişir. Bu yıllarını onunla birlikte geçirenler Ömer'in son derece ciddi, bugünkü bir işini asla bir ertesi güne bırakmayan, kendisine düşen görevleri hiç eksiksiz yerine getiren bir şahsiyete sahip olduğundan sitayişle bahsederlerdi.
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◾ 1911'e gelindiğinde İtalya, Trablus ve Bingazi'ye saldırarak Libya'nın işgaline başladı. İtalyan kuvvetleri bölgedeki Osmanlı güçlerinden teslim olmalarını istedi.
◾ Osmanlı birlikleri İtalyanların bu çağrısını reddederek, Libya yerel savunma güçleriyle birlikleriyle iç kesimlere çekilip, İtalyanlara karşı mücadele etti.
➡ İtalyan emperyalistlerinin Libya'yı işgal edip bölgeyi kasıp kavurdukları ilk günlerde onlarla girişilen cihadda Ömer'in üstün başarıları ortaya çıkınca, cihad hareketinin ileri gelenlerinden birisi, Ömer Muhtar hakkında şunları söylemişti: Ömer Muhtar gibi on adamımız olsaydı bize yeterdi.
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◾ İtalyanlar, Trablusgarp vilayetine bağlı Trablus, Fizan ve Sirenayka bölgelerini ele geçirdiler. Kur'an-ı Kerim ve İslami ilimler öğretmeni olan Muhtar, destansı bir mücadeleye başladı.
◾ Coğrafyayı yakından tanıması ve uyguladığı stratejik savaş taktikleri sayesinde İtalyanları büyük hezimete uğrattı.
➡ Ömer Muhtar'la birlikte cihad hareketine katılıp onunla omuz omuza İtalyanlara karşı savaşan müslümanlann bize ilettikleri haber ve rivayetlere göre O, cesaretin, mertliğin. İslama bağlılığın, zulme karşı olmanın, zulme baş kaldırmanın bir timsaliydi sanki. Bu sıfatlar onun gençliğinde başlamış ve yaşının ilerlemesiyle gittikçe olgunlaşmıştı.
Ömer Muhtar'ın Libya'nın bağımsızlığındaki rolü…
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◾ Ömer Muhtar kumandasındaki kuvvetler İtalyanlara vur kaç taktiği uygulamış, İtalyan işgal ordusu ile direnişçiler arasında çarpışmalar hızlanmıştı.
◾ Ömer Muhtar karşısında pek çok İtalyan valisi başarısız olmuş, yerli ahalinin direnişini kırmak için her çareye başvurmuşlardı.
➡ Ömer Muhtar, cihad ruhunu ve emperyalizme baş kaldırmasına etken olan İslâmî anlayışını, doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerimden alıyordu. Zira küçüklüğünden beri sürekli olarak Kur'an okur ve elinden asla eksik etmezdi. Onun ince düşüncesi ve cihaddaki başarısını buna bağlamak gayet mümkündür. O, Kur'an'ı günlük yaşayışlarına indirmişti. Düşünce yapısı da bundan kaynaklanıyordu.
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◾ İtalya'daki yönetim değişikliğinin ardından iktidara gelen faşist lider Benito Mussolini, 1930'da bölgeye İtalyan valisi olarak General Radolfo Graziani'yi atadı.
◾ Ömer Muhtar ile defalarca görüşen vali, direnişten vazgeçtiği takdirde Hicaz'a veya Mısır'a gidebileceğini, ayrıca kendisine para verileceğini söyledi.