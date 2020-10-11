Kazım Karabekir’in Ermeni işgaline karşı verdiği mücadele

Edirne'de vatan savunmasında esir, Doğu Cephesi'nde muzaffer bir kumandan, Gümrü'de ve Kars'ta diplomat, Gürbüz Çocuklar Ordusu'nun "yetimler babası", Milli Mücadele Meclisi'nde milletvekili, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir muhalif, İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan bir sanık… Tüm bu sıfatların sahibi olan Kazım Karabekir, Doğu'daki görevinde Ermenilere karşı hem askeri hem de siyasi bir mücadele verdi. Yazdığı bir mektupta şu sözleri kaleme almıştı: "Kadınlara, çocuklara ve yaşlı insanlara karşı işledikleri suçları görmemek ve onları lanetlememek mümkün değil…"