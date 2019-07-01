İstanbul'un tarihine damga vuran sikkeler

İlk kullanımı MÖ 8. yüzyıla uzanan sikkeler, en basit ifadeyle ait oldukları dönemin ticari bir aracı olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte bu küçük eserler, dönemlerinin en önemli iletişim mecrası olma özelliği taşımaktadır. Sikke bunların da ötesinde "devletin mührüdür" egemenliğin kanıtıdır.

İstanbul'un ilk sikke üretimleri Halkedon'da gerçekleşti. Yeni gelen yerleşimciler Bizantion'u o kadar beğenmişlerdi ki, karşı kıyıdaki yerleşimcilerin kentine Bizantion'un güzelliğini göremedikleri için "Körler Ülkesi" adıyla yakıştırmışlardı. Bizantion sikkelerinde ise kentin sembolü olarak "inek" tasviri kullanıldı. Bu sembolün seçimi mitolojik bir efsaneye dayanıyordu.