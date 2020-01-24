İlluminati nedir? İlluminati örgütünün amacı nedir?

İlluminati nedir sorusu pek çok insan tarafından merak edilen konulardan biri. İlluminati örgütünün amacı yıllardır anlaşılmaya çalışılıyor ve illuminati hakkında pek çok iddia gündeme geliyor. İlluminati örgütü, zihin kontrolü uyguluyarak hükümetleri ve kuruluşları ele geçiriyor; Yeni Dünya Düzeni'ni istekleri doğrultusunda kuruyor, dini inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak sosyal düzeni altüst etmeyi planlıyor… İlluminati örgütü, tarih boyunca belki de en çok merak edilen hakkında en fazla komplo teorisi üretilen topluluk. Peki, İlluminati örgütü hakkında ne biliyorsunuz? Halk kitlelerinin karar verme yetisini kontrol altında tuttuğu, dünya liderlerini ve ekonomiyi istediği şekilde yönlendirdiği iddia edilen İlluminati hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.