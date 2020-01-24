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İlluminati nedir? İlluminati örgütünün amacı nedir?

İlluminati nedir sorusu pek çok insan tarafından merak edilen konulardan biri. İlluminati örgütünün amacı yıllardır anlaşılmaya çalışılıyor ve illuminati hakkında pek çok iddia gündeme geliyor. İlluminati örgütü, zihin kontrolü uyguluyarak hükümetleri ve kuruluşları ele geçiriyor; Yeni Dünya Düzeni'ni istekleri doğrultusunda kuruyor, dini inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak sosyal düzeni altüst etmeyi planlıyor… İlluminati örgütü, tarih boyunca belki de en çok merak edilen hakkında en fazla komplo teorisi üretilen topluluk. Peki, İlluminati örgütü hakkında ne biliyorsunuz? Halk kitlelerinin karar verme yetisini kontrol altında tuttuğu, dünya liderlerini ve ekonomiyi istediği şekilde yönlendirdiği iddia edilen İlluminati hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 17:08 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 13:32
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İLLUMİNATİ NEDİR?
İLLUMİNATİ NEDİR?

İlluminati, Latince "illuminatus" sözcüğünden gelir ve anlamı "aydınlanmışlar-aydınlanmış olanlar" şeklindedir.

İlluminati, batıl inançlara, ön yargılara ve dinin sosyal hayat üzerindeki etkilerine karşı kurulmuş bir topluluk olarak ortaya çıkmıştır. Ancak bu topluluk yıllar öncesinde amacından sapmış, yaptıkları uzun vadeli planlarla dünya düzenini bozmak ve kendi kurallarını uygulamak isteyen gizli bir örgüt haline dönüşmüştür.

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İLLUMİNATİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
İLLUMİNATİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1 Mayıs 1776'da Adam Weishaupt tarafından kurulan topluluğun, masonluğu model aldığı söylenir. Örgüt Baveryan İlluminati olarak anıldı.

İlk başta kurucusuyla birlikte toplamda 5 üyesi olan topluluk, Avrupa'da hızla yayıldı ve 10 yıl içerisinde kendisine binlerce yakın üye edindi.

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İLLUMİNATİ 1977 YILINDA YASAKLANDI
İLLUMİNATİ 1977 YILINDA YASAKLANDI

Tıpkı masonluk gibi bu örgütte de gizlilik esas alındı, üstlerin sözlerine itaat edileceğine dair yeminler edildi.

Bavyera Dükü Karl Theodor, 1784-1787 yılları arasında İlluminati dâhil olmak üzere bütün gizli kulüpleri kapattı ve İlluminati'yi yasa dışı ilan etti.

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İLLUMİNATİ VARLIĞINI HALEN SÜRDÜRÜYOR
İLLUMİNATİ VARLIĞINI HALEN SÜRDÜRÜYOR

Baveryan hükümetinin 1785 yılında yayınladığı bildiri, grubun tamamen dağılmasına yol açtı. Kurucu Adam Weishaupt ile birlikte diğer öncüler kaçtı ve gruba dair bütün belgeler toplatılıp yayınlandı.

Ancak aralarında ünlü yazarların da bulunduğu pek çok kişinin savına göre grup hala varlığını sürdürüyor.

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İNSANLARI İLLUMİNATİ HAKKINDA UYARAN KİTAP
İNSANLARI İLLUMİNATİ HAKKINDA UYARAN KİTAP

İlluminati'nin faaliyetlerine devam ettiğine dair ilk iddialar 1700'lerin sonunda başladı. İngiliz John Robbins, 1798'de Proofs of a Conspiracy (Bir Komplonun Delilleri) adlı bir kitap yayınladı. Kitap, üç konuda insanları uyarmıştı:

1- İlluminati kaos yayan gizli bir örgüttü.

2- Fransa'da bulunan mason örgütünü ele geçirmişlerdi.

3- İlluminati bütün hükümetler için bir tehlikeydi çünkü mason locaları dünyanın her yerinde faaliyet gösteriyordu. Çok geç olmadan İlluminati durdurulmalıydı.

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