İki asırdır devam eden hayır: Mihrişah Valide Sultan İmareti
Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin (sav) hadislerinde, pek çok kez fakir fukaranın doyurulmasının tavsiye edilmesi İslam ile yoğrulmuş olan Osmanlı medeniyetinde imaretlerin önemli rol oynamasını sağladı. Günde, yüzlerce insana iki öğün yemek veren bu hayır kurumlarından biri Mihrişah Valide Sultan'a aitti. Burası, İstanbul'da Osmanlı'dan bu yana yaşayan tek imaret olma özelliğine sahipti. Gelin, sosyal devlet anlayışının en güzel örneklerinden birini oluşturan Mihrişah Valide Sultan İmareti'ne daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 05.06.2021
17:17
Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
09:57
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, fakirlere ve medrese talebelerine sıcak yiyecek dağıtmak amacıyla kurulan İmaret Cami, mescit, hayır müesseseleriydi. gibi birimlerin tamamına imaret denilebileceği gibi yalnızca aşhane için de bu tabir kullanılırdı. medrese, dârüşşifâ, aşevi, kervansaray, muvakkithâne, türbe
🔹 Her külliyede muhakkak bir imaret bulunurdu. Masrafları vakıflar tarafından karşılanan bu yapılar,
göre yönetilirdi. nizamnamelere
📌Genel olarak imaretlerde
dağıtılırdı. Ramazanlarda ise sadece iftar verilirdi. iki öğün yemek daha özel yemekler çıkarılırdı. İmaretler bir külliyenin parçası olduğunda Cuma ve kandillerde bütün talebeleri doyurmakla vazifeliydi.
(x) 🔎 BİLGİ KÖŞESİ
(x) Nizamname: Bir kurum veya kuruluşun uyması gereken hükümleri gösteren maddelerin bütünü.
OSMANLI’DA İMARET KÜLTÜRÜ
Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurur: "Kim aç bir Müslümanı Allah için doyurursa, Allah ona cennet meyvelerinden yedirir." (x) (Ebu Davud, Zekât, 41; Tirmizi, Sıfatü'l-Kıyame, 18)
(x) Peygamber Efendimizin (sav) hadislerini okumak için tıklayın
🔹 Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin (sav) hadislerinde pek çok kez
tavsiye edilmesi, İslam ile yoğrulmuş olan Osmanlı medeniyetinde imaretlerin önemli rol oynamasını sağladı. fakir fukaranın doyurulmasının
🔹 Günde,
bu hayır kurumlarından biri Mihrişah Valide Sultan'a aitti. Mihrişah Valide Sultan Külliyesi'nin en önemli alanı bu imaretiydi. yüzlerce insana iki öğün yemek veren
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Mihrişah Valide Sultan İmareti, İstanbul'da Osmanlı'dan bu yana yaşayan tek imaret olma özelliğine sahiptir.
İKİ ASIRDIR DEVAM EDEN HAYIR
🔹 Mihrişah Valide Sultan İmareti, geçmişte olduğu gibi günümüzde de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. 1792 yılında inşa edilen imaret,
Burada günde yaklaşık 2 bin kişiye sıcak yemek veriliyor. 229 yıldır muhtaç insanlara kapılarını açıyor.
(x) 🔎 BİLGİ KÖŞESİ
(x) Mihrişah Valide Sultan kimdir?
Mihrişah Valide Sultan, içli, duygulu, iyiliksever ve nazik bir saray hanımıydı. Sultan III. Mustafa'nın hanımı ve Şehzade Selim ve Şah Sultan'ın annesiydi. 1789 yılında oğlu III. Selim'in tahta çıkması üzerine Valide Sultan oldu. Oğlu tarafından çok sevilen ve sayılan Valide Sultan, hayır işlerine önem vermesi ve dindarlığı ile tarihe geçti.
16 Ekim 1805 Çarşamba günü Topkapı Sarayı'nda vefat eden Mihrişah Valide Sultan için çok büyük bir cenaze töreni düzenlendi. Eyüp Sultan'da hayatta iken yaptırdığı türbesine defnedildi.
(x) 👇 İki asırdan beri devam eden hayır müessesine daha yakından bakalım
MİHRİŞAH VALİDE SULTAN İMARETİ’NİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ
🔹 Mihrişah Valide Sultan İmareti, Bostan iskelesi Sokağı'nda,
arasında yer alır. Sokak üzerinde, mermer avlu duvarı pencereleri alnında, ikisi hariç, ikişer mısra bulunur. Mihrişah Valide Sultan Türbesi ile Hüsrev Paşa Kütüphanesi
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dizeleriyle başlayan 21 beyitlik kitabesi bulunur. Kitabe, Sünbülzâde Vehbî tarafından kaleme alınıp Yesârî Mehmed Esad'ın talik hattı ile mermere işlendi. "Velinimet-i halk-ı cihan Sultan Selim Han'in/ Cenâb-ı Mehd-i Ulyâ-yı atâ bahş-ı himem-kân"
(x) Eyüpsultan'da bulunan tarihi yerler
(x) 🔎 BİLGİ KÖŞESİ
(x) Sünbülzâde Vehbî ? kimdir
Sünbülzade Vehbi, 18. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı şairidir. Müderrislik, kadılık, elçilik görevleri yapmanın yanında klasik şiirde Nabi geleneğini sürdürmesi ile tanınmaktadır. Renkli bir şahsiyet olan Sünbülzade, gerek hayatı gerekse edebi çizgisiyle ismini duyurmuştur.
🔹 İmaretin kapısı
yapıldı. İki yanına, üzerinde ayet-i kerime ve "maşallah" yazan ince mermer sütun yerleştirildi. Sütunlar üzerinde de , tamamen mermerden bulunur. Sultan III. Selim'in imzalı tuğraları
🔹 Avlu duvarı,
mermerden yapıldı. pencereli olarak
🔹 Ortadaki imaret cümle kapısı ve sol tarafındaki kapı üzerinde ayet-i kerime yazıldı. Ortadaki imaretin mutfağıydı. Mutfağın sağındaki alan ise fırındı. Kapının üzerinde
yazılıdır. Besmele
🔹 Sol tarafındaki oda ise günümüzde kesilen etlerin konulduğu soğuk hava tesisi haline getirildi. Kapısının üzerinde
yazılıdır. Zâriyât suresi
(x) Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasından Zâriyât suresini okumak için tıklayın
🔹 İmaretin beşi sekizgen, altısı silindirik
bulunur. on bir adet bacası
🔹 İmaret,
ile sair müştemilattan oluşur. 2 türbedar odası, 2 ekmekçi odası, 2 aşçı odası, 2 mütevelli odası, sofa, sebilci odası, odunluk, 4 tuvalet, kiler, mutfak, fırın, büyük ambar