Hong Kong: Küçük Bir Balıkçı Köyünden Global Ekonomik Merkez Olma Serüveni
◾ İngiltere'nin 150 yıldan fazla süren hakimiyetinden sonra 1997'de Çin'e devrettiği Hong Kong; yapısı, kültürü ve alışkanlıkları ile diğer Çin şehirlerinden sıyrılmakta.
◾ Bundan 100 yıl önce kendi halinde bir balıkçı kasabası olan Hong Kong, Çin'in "afyon savaşını" İngiltere'ye karşı kaybetmesinden sonra 1842'de bu ülkeye devredildi.
◾ Taraflar arasında imzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde, bölgeye 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla kendi idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanındı. Hong Kong'un 1997'de Çin'e devrinden önceki 30 yılında yaşananlar bölgeyi, ekonomisi gelişmiş bir vahaya dönüştürdü.
◾ Bölgede 1960'ların sonunda yaşam koşullarının iyileşmeye başlamasıyla sosyal huzursuzluklar azaldı. Hong Kong, 1970'lerin başından itibaren bölgenin ekonomi merkezlerinden birine dönüşmeye başladı.
◾ O yıllardan itibaren "Asya kaplanı" olarak anılmaya başlayacak bölge "altın çağına" girdi. Bölgede sanayi hızla gelişirken yüksek teknolojiye dayalı ekonomi gelişmeye başladı. 1980'lerin başına kadar istikrarlı bir ekonomik kalkınma sergileyen Hong Kong, kuzeyinde bulunan ve hala dışa açılım hamlesine girişmemiş kapalı kutu Çin'in gölgesinde cazibe merkezine dönüştü.
◾ Hong Kong'un bugünü ise 1984'te İngiltere ve Çin arasında imzalanan "Ortak Deklarasyon" ile belirlenmişti. Deklarasyon, Hong Kong'un 1997'de Çin yönetimine devrini öngörüyordu.
◾ "Tek ülke, iki sistem" formülü çerçevesinde, Hong Kong'un Çin'e devrinden sonra 50 yıl "komünist idarenin altındaki kapitalist ekonomik sisteme" sahip olması kararlaştırıldı. Ayrıca aynı formül çerçevesinde bölgenin "kısmen demokratik" siyasi sistemini korumasına izin verildi.