Hangi devlet, kaç yıl Osmanlı himayesinde kaldı?
Üç kıtaya hükmeden Osmanlı Devleti, dünya siyasetine yön veren, fetihler yoluyla pek çok ülkeyi hakimiyeti altına alan ve bu coğrafyalarda İslam'ın yayılmasını sağlayan bir cihan imparatorluğuydu. Asırlar boyunca barışın hakim olduğu bu topraklar, Osmanlı'dan koparıldıktan sonra asla eski huzuruna kavuşamadı. Peki, hangi devlet, kaç yıl Osmanlı himayesinde kaldı?
Giriş Tarihi: 13.08.2020
09:28
Osmanlı hâkimiyeti sırasında Bosna Hersek, birer sancaktı ve sınırları bugünkünden daha geniş bir sahayı kaplardı. Bosna 1463 ve 1464 yıllarında gerçekleştirilen seferlerle kuşatıldı ve sonunda Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Osmanlı'nın bu topraklarda hüküm sürmesi ile İslamiyet de yayıldı. 1878 yılında bu toprakları Avusturya-Macaristan ele geçirdi.
📌 Bosna Hersek, Osmanlı'nın 415 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kaldı.
Mısır'da Osmanlı hâkimiyeti Yavuz Sultan Selim'in buraya yönelik seferi sonucunda 1517'de başladı. Memlukler ile gerçekleştirilen savaşı Osmanlı'nın kazanması sonucu Mısır, Osmanlı toprağı oldu. Osmanlı Devleti ile savaşa girmesi üzerine İngiltere, 18 Aralık 1914'te tek taraflı olarak Osmanlı hükümranlık haklarını kaldırıp Mısır'ı himayesine aldı. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Mısır bağımsızlık yönünde adımlar attı.
📌 Mısır, 402 yıl boyunca Osmanlı'nın hakimiyeti altında kalmıştı.
Yavuz Sultan Selim, Mercidâbık'ta Memluklere karşı kazanılan zaferden sonra Halep, Hama, Şam üzerinden güneye doğru ilerleyerek Kudüs'e geldi. Ancak Kudüs, padişahın gelişinden önce Ekim 1516'da Osmanlı yönetimine girmişti. Bu tarihte başlayan Kudüs'teki Osmanlı yönetimi, 1831-1840 yıllarında gerçekleşen Kavalalı Mehmed Ali Paşa dönemi hariç Aralık 1917'ye kadar devam etti.
📌 Osmanlı Kudüs'te yaklaşık 4 asır hüküm sürdü.
Osmanlı arşivlerinden Kudüs fotoğrafları
Makedonya, 1389 Kosova Savaşı'nda Sırp ve müttefik güçlerinin yenilmesinden sonra Osmanlı hâkimiyeti altına girdi. Mayıs 1913'te imzalanan Londra Antlaşması ile sona eren Birinci Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti diğer bölgeler yanında Makedonya'yı da bütünüyle kaybetti.
📌 Osmanlı, Makedonya topraklarında 524 yıl hüküm sürmüştü.
Suudi Arabistan - 401 yıl
Yavuz Sultan Selim, Mercidâbık'ta Memluklere karşı kazanılan zaferden sonra 1517'den itibaren mukaddes toprakların yönetimi Osmanlılara geçti. 1918 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesi ve Osmanlı Devleti'nin savaştan mağlup ayrılması ile bu topraklardaki hükmü de sona erdi.
📌 Osmanlı mukaddes toprakların 401 yıl hizmetkarı oldu.