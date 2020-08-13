Hangi devlet, kaç yıl Osmanlı himayesinde kaldı?

Osmanlı hâkimiyeti sırasında Bosna Hersek, birer sancaktı ve sınırları bugünkünden daha geniş bir sahayı kaplardı. Bosna 1463 ve 1464 yıllarında gerçekleştirilen seferlerle kuşatıldı ve sonunda Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Osmanlı'nın bu topraklarda hüküm sürmesi ile İslamiyet de yayıldı. 1878 yılında bu toprakları Avusturya-Macaristan ele geçirdi.

📌 Bosna Hersek, Osmanlı'nın 415 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kaldı.