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Halil İnalcık'ın dilinden Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler

Ömrünü tarih ilmine adayan, çalışmaları ile bir devre ışık tutan ve "Tarihçilerin Kutbu" olarak anılan merhum Prof. Dr. Halil İnalcık, kaleme aldığı kitaplarla uluslararası çapta bir otorite olarak kabul edilmişti. Ömrünün son demlerine dek çalışmayı bırakmayan Halil İnalcık, kaleme aldığı Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler isimli eseriyle Osmanlı tarihinde karanlık kalan noktaları aydınlattı. Sizler için Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler kitabından alıntıları bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 10.02.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 13:35
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Ortaçağ toplumunda emek, topraktan daha önemlidir. Bu politika, İslâmî âmân ve zimmet prensiplerinde ifadesini bulmuştur.

Halil İnalcık

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Osmanlı İmparatorluğunun her bakımdan gerçek kurucusu İstanbul Fatihi Sultan Mehmed'dir.

Halil İnalcık

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Osmanlı İmparatorluğunu 600 yıl boyunca bu kadar geniş bir alanda, çeşitli kavimler üzerinde idareci durumuna getiren bu bürokratik sistemdir.

Halil İnalcık

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Osmanlı arşivleri bir dünya imparatorluğunun arşividir. Dünyanın en büyük ve en önemli arşivlerinden biridir. Osmanlı İmparatorluğunun bıraktığı arşiv vesikalarının 150 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

Halil İnalcık

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Osmanlı kuşatmalarında İslâm kanununa göre üç kez teslim olma teklifi yapılması zorunluydu.

Halil İnalcık

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